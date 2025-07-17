¿Por qué el viaje a Acapulco de ‘El Chavo del 8’ ha pasado de ser el episodio más entrañable al más triste?

Las revelaciones del episodio 7 de la bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ han cambiado la percepción colectiva sobre el memorable programa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Si Florinda Meza concluyó la grabación de un documental donde cuenta su verdad sobre su romance con Roberto Gómez Bolaños, a la actriz le urge estrenarlo.

Hace unas horas se liberó el esperado episodio siete de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo. Hasta ahora, ha sido el más fulminante contra ella.

Poco después de su estreno, la reacción de la audiencia en redes sociales ha sido feroz. Como nunca antes, Florinda Meza es blanco de ataques despiadados.

(Zurisaddai González/Infobae)

El destape de una doble traición

Los episodios cinco y seis vislumbraron una atracción entre Roberto Gómez Bolaños y Margarita Ruiz —una alusión directa a Florinda Meza, representada así por restricciones legales— durante las grabaciones del mítico episodio de las vacaciones de El Chavo del 8 al puerto de Acapulco.

No obstante, para ese entonces, Bolaños y Meza ya habían traicionado a sus respectivas parejas: Graciela Fernández y Enrique Segoviano, director de cámaras de Chespirito.

Aunque años antes Rubén Aguirre había revelado en una entrevista que el inicio del romance entre Meza y Bolaños ocurrió durante un viaje a Chile, el episodio siete unió las piezas que faltaban por encajar.

El resultado ha sido que los ataques contra Florinda Meza se han intensificado, mientras que el episodio, considerado el más entrañable de El Chavo del 8, perdió su encanto.

Sin aludir directamente a Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, Paulina Dávila reconoció que todos anticipaban que la historia dividiría opiniones. (Foto: @paulina da_, Instagram)

¿Por qué la gente está odiando el episodio?

En la ficción, el viaje se concreta luego de una gira por Centro y Sudamérica. Durante su estancia en Chile, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza ceden a la pasión a pesar de estar comprometidos.

Tony —La Chilindrina— atestigua el momento y comparte su preocupación con Ramón Valdés, Rubén Aguirre y Édgar Vivar, quienes para ese entonces ya estaban incómodos por la exagerada influencia de Meza en las decisiones personales y creativas de Roberto Gómez Bolaños.

A pesar de las tensiones, Bolaños anuncia que viajarán a Acapulco para grabar un episodio especial. El escritor, en un acto de remordimiento y desesperación, viaja con toda su familia. Sin embargo, lejos de salvar su matrimonio, Acapulco sería el lugar donde su amor se marchitó.

El episodio concluye con un viaje a Acapulco, donde el elenco disfruta una aparente armonía que se quiebra por tensiones entre Florinda Meza, Edgar Vivar y Graciela Fernández. (Fotos: YouTube)

Problemas con Enrique Segoviano

Enrique Segoviano, quien sospechaba de la cercanía entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, intentó dejar las grabaciones, harto de la situación entre su prometida y Bolaños. Mientras tanto, Chespirito vivía su propio drama familiar.

Graciela Fernández, quien no tenía sospechas de que algo ocurría entre su esposo y Florinda Meza, enfrentó la dura realidad: su matrimonio había llegado a su fin.

Por su parte, Meza emplazó a Gómez Bolaños a tomar una decisión y rompió su compromiso con Enrique Segoviano. Su inesperada determinación ejerció una enorme presión sobre Chespirito, quien le prometió decidir a su regreso a México. Su elección, todos la conocen.

Las reacciones al episodio han sido crudas. En YouTube, donde creadores digitales han capitalizado el éxito de Sin querer queriendo, los comentarios han sido devastadores y llenos de desencanto:

“Los sentimientos de Roberto son como las aguas del Chavo: parecen amor, saben a tristeza, pero son confusión.”

“Jamás pensé que existiera tanta fragmentación de todo el elenco en ese capítulo que realmente fue épico.”

“Florinda, la Yoko Ono de la vecindad.”

El episodio 6 muestra el inicio de los romances de Florinda Meza con Carlos Villagrán y Enrique Segoviano. (Fotos: Toxtop, YouTube)

El ocaso de ‘El Chavo del 8′

Dejando de lado la ficción, las vacaciones de El Chavo del 8 en Acapulco representan el punto más alto de creatividad y comicidad del programa, pero también marcaron el inicio de su fin.

Después de ese viaje, Carlos Villagrán renunció para hacer su propio programa. Enrique Segoviano también se marchó y, un año después, Ramón Valdés renunció, harto del nuevo rol de Florinda Meza en la producción.

La salida de ellos marcó el inicio de la decadencia creativa del programa. Además de modificar la dinámica de la vecindad tras la salida de Quico y Don Ramón, la aportación que hacía Enrique Segoviano a nivel técnico también fue notoria.

En ese sentido, serie y realidad coinciden en algo: el inicio del romance de Florinda Meza con Roberto Gómez Bolaños fue el principio del lento fin de El Chavo del 8. La magia del programa, como esa última escena de los inquilinos bajo el fulgor de una fogata en la playa, se disipó para nunca más volver.

La magia del programa, como esa última escena de los inquilinos bajo el fulgor de una fogata en la playa, se disipó para nunca más volver.