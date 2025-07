Qué dijo El Chapo y su familia de la relación de Frida y Julio César Chávez Jr. tras la muerte de Édgar Guzmán

La viuda de Édgar Guzmán rompe el silencio sobre su pasado con el Cártel de Sinaloa y su vida con Chávez Jr.(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Frida Muñoz Román, actual esposa de Julio César Chávez Jr., habló por sobre cómo fue recibida su relación con el hijo del ídolo del boxeo por parte de la familia Guzmán Loera. La también ciudadana estadounidense sostuvo una relación sentimental con Édgar Guzmán hasta su muerte, ocurrida en 2008 durante una emboscada en Culiacán, Sinaloa.

Tras aquel hecho violento, Muñoz Román se alejó del círculo cercano al capo sinaloense y, con el tiempo, formó una nueva familia junto a Chávez Jr. Su relación no ha estado exenta de polémicas ni tensiones, marcadas principalmente por las recaídas del Junior en las adicciones, las cuales afectaron la estabilidad de su matrimonio.

La polémica volvió a rodear su nombre tras el arresto de Chávez Jr. el pasado 2 de julio en Estados Unidos, investigado por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y delitos migratorios. Esta situación reavivó el interés en la historia personal de Frida, cuyas conexiones pasadas con los Guzmán López generaron especulaciones en redes y medios.

Frida Muñoz asegura que no mantiene contacto con la familia Guzmán Loera tras iniciar su relación con Chávez Jr.(Instagram: fridamuro)

Frida habla su pasado con los Guzmán y de su relación con Chávez Jr.

Frida Muñoz rompió el silencio en enero de 2022 para hablar sobre los conflictos que ha enfrentado en su vida personal. En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, reveló que su relación con el hijo del campeón del boxeo mexicano era complicada por episodios de celos enfermizos. “Tiene una enfermedad de celos”, confesó entonces.

La también madre de familia explicó que ha sido difícil lidiar con las inseguridades de Chávez Jr., quien constantemente la cuestiona. “Me cansé de dar explicaciones donde no, que no sé dónde, donde no hay, eh. No, no tengo que darlas pues, porque yo siempre he sido una mujer íntegra, fiel, y pues es cansado tener que decir ‘no te engaño’ a alguien que siempre en su mente tiene esas ideas”, expresó con firmeza.

Sobre su vida sentimental, reconoció que atravesó momentos complejos con distintas parejas: “He pasado por cosas difíciles con mis parejas y digo pues bueno, algo tengo que aprender de esto y la vida me está enseñando algo”.

En cuanto a su antigua relación con Édgar Guzmán López, hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Frida aclaró que no mantiene contacto con la familia del narcotraficante. “La verdad no tengo un contacto con ellos, no sé nada de la vida de ellos desde que yo me puse de novia con Julio, pues a ellos no les pareció, lógicamente, y yo no tengo contacto con ellos", reveló.

De acuerdo con la periodista Anabel Hernández, experta en temas de seguridad y narcotráfico, Frida Muñoz fue vista “como una hermana” dentro del círculo cercano de los Chapitos, una posición de alto valor simbólico dentro de las estructuras criminales, donde los lazos personales pueden tener tanto peso como los vínculos de sangre.

Frida Muñoz y Édgar Guzmán López, junto a su hija Frida Sofía. (Redes sociales)

Al referirse al futuro de su hija, Frida Sofía Guzmán, y la compleja herencia familiar que arrastra, Muñoz Román fue clara sobre la manera en que intenta prepararla emocionalmente.

“Yo siempre le digo que tiene que estar mentalizada a que siempre va a haber críticas y por eso es que no la suelto tanto, porque sé que es”, afirmó. También remarcó con contundencia: “Pero sí tiene claro de dónde viene. De la familia”.

Consciente del entorno que rodea a su hija, añadió: “Ella tiene que estar segura de quién es ella y ella no tiene la culpa de los problemas de su familia”, dejando entrever su intención de protegerla de cualquier estigma.

Mientras tanto, Julio César Chávez Jr. continúa detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos, a la espera de una resolución sobre su posible deportación a México, donde lo aguarda una orden de aprehensión emitida en 2023 por presunta participación en delincuencia organizada y tráfico de armas.