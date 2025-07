¿Qué decía la carta que envió Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a la inauguración de un hospital comunitario, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el sábado con imponer un arancel del 30 % a las importaciones de México y la Unión Europea a partir del 1 de agosto, en Vícam, Sonora, México, el 12 de julio de 2025. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este sábado la imposición de nuevos aranceles del 30 por ciento sobre productos mexicanos, tarifa que se implementaría a partir del 1 de agosto.

Tras meses de tensión y negociaciones con el país vecino del norte, Estados Unidos, respecto a los tratados de comercio, aranceles y políticas bilaterales de seguridad y salud pública, Claudia Sheinbaum recibió una carta por parte de su par, Donald Trump.

A pregunta expresa respecto al contenido de la carta, la presidenta aclaró que la misiva no fue dirigida exclusivamente a ella, sino que fue enviada a diferentes diplomáticos, esto en el marco de la gira para supervisar e inaugurar las obras de salud en Sonora y Baja California.

El mandatario argumentó esta decisión con la afirmación de que México “no ha hecho lo suficiente” para asegurar la frontera común. “México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, pero lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico”, expresó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema el día de ayer, desde Sonora y confió en que el diálogo bilateral permita alcanzar una solución. “La carta [de Trump] establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, lo ponen para el 1 de agosto”, señaló la mandataria, quien además informó que funcionarios de ambos países mantuvieron un encuentro el viernes previo en Washington.

“Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y llegar, por supuesto, a mejores condiciones”, añadió Sheinbaum sobre el curso de las gestiones diplomáticas.

Cabe mencionar que también desde ayer, una delegación mexicana integrada por funcionarios de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía se reunió con los departamentos de Estado, de Comercio y de Energía, además de los representantes de Estados Unidos.

Inauguración del Hospital Regional 23

Respecto a la inauguración, la mandataria dio a conocer que solamente se inauguró una parte del hospital, ya que consta de dos etapas.

En esta primera fase, el hospital contempla la apertura de unidades clínicas para dolor crónico, estomas y pie diabético, así como la puesta en marcha de la clínica de heridas, proporcionando un servicio público de salud con tecnología de punta y abasto garantizado de medicamentos.

Se estima la realización de más de 120 mil consultas de especialidad, 163 mil atenciones en urgencias y más de 8 mil 600 procedimientos de hemodiálisis al año.

Esta infraestructura responde a un modelo de atención con fuerte presencia territorial y organización, reconocida por el trabajo de seis equipos regionales con una inversión total superior a 430 millones de pesos en múltiples proyectos estratégicos para la entidad.

La segunda etapa contempla la expansión de los servicios hospitalarios mediante la construcción de áreas de hospitalización, urgencias, tococirugía, una clínica de mama, medicina física y rehabilitación, nutrición, unidad de anatomía patológica, cuidados intensivos para pacientes neonatales y adultos, inhaloterapia, centro de documentación en salud e imagenología adicional. Se prevé habilitar ocho quirófanos centrales, además de aulas de educación para personal médico, almacén y comedor.

Estas obras permitirán aumentar la capacidad hospitalaria a 216 camas y extender la atención a toda la región, reduciendo las brechas históricas en el acceso a la salud y evitando traslados prolongados dentro del estado.