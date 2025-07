Cómo preparar gelatina de gansito, un pastelito que es un clásico

Una deliciosa gelatina con tu pastelito favorito. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los postres más ricos y comunes que podemos llegar a conocer son las gelatinas, al igual que uno de los que más venden en la tiendita de la esquina son los gansitos, y ¿Por qué no? combinar estos deliciosos postres para fusionarlos en una deliciosa gelatina. El producto que vamos a ocupar es un pastelito con sabor a chocolate que por dentro es esponjoso y con un relleno cremoso con sabor a fresa.

Si bien este famoso pastelito mexicano es una golosina, no se debe abusar en su consumo, no está mal comerlo de manera ocasional pero no se debe ingerir de manera continua por su alto contenido de carbohidratos y azúcares de acuerdo a los datos publicados por la Revista del Consumidor.

Pero si lo que quieres es cocinar un postre que sabes que no consumirás con frecuencia dentro de tu dieta, y que lo quieres preparar para alguna ocasión especial, te dejamos esta recomendación para que puedas realizarlo y degustar con tu familia y amigos.

Receta de gelatina de gansito

Una alternativa de postre para sorprender a tu familia ya amigos.

La receta de la gelatina de gansito se publicó en el sitio Cookpad en donde indica que la gelatina te alcanza para 10 raciones y en aproximadamente 3 horas ya tendrás listo tu resultado final.

Ingredientes:

4 gansitos

2 cucharadas de grenetina

6 cucharadas de agua

1 taza leche condensada

⅔ taza crema

230 ml leche evaporada (casi una taza)

Endulzante al gusto en caso de ser necesario

c/n aceite para el molde

Jarabe de chocolate al gusto para decorar

Fresas al gusto para decorar

Preparación:

Hidratar la grenetina en el agua. Luego derretir durante 30 segundos en el microondas.

Engrasar en su totalidad el molde con el aceite y colocarlo en el refri para que se enfríe.

Licuar la leche condensada, leche evaporada y la crema. Agregar poco a poco la grenetina mientras se licua.

Agregar ¼ de la mezcla en el molde y llevar al refri por aproximadamente 30 minutos o hasta que esta haya cuajado un poco.

Luego coloca los gansitos al revés y presionarlos levemente para que se pegue a la gelatina. Agregar un poco más de la mezcla y volver a refrigerar hasta que cuaje levemente. Tapar los gansitos hasta la mitad para que estos no floten.

Cubrir todo con la mezcla y llevar al refri hasta que cuaje completamente.

Decorar con las fresas o el jarabe de chocolate.

La frase que hizo famoso a este pastelito

Uno de los clásicos postres que están a tu alcance en la tiendita de la esquina.

Este producto es hecho y distribuido por la empresa Marinela, su origen data del año 1957 cuando Alfonso Velasco quien también fue uno de los fundadores de Bimbo lo diseñó y este se convirtió en uno de los primeros productos que se empaquetaron de manera individual para su comercialización, esto de acuerdo con datos disponibles dentro de la página oficial de Marinela.

Marinela es una empresa de origen mexicano que se ha desempeñado principalmente por su producción y distribución de pastelitos y galletas con diversas formas, sabores, colores y texturas. Es una de las subdivisiones de Grupo Bimbo, que tuvo lugar en el año 1954 cuando comenzaron a realizar pruebas de elaboración de pasteles con sabor a naranja, fresa y chocolate, según información del sitio oficial de la empresa.

El gansito ha sido parte de la historia de los niños, adultos y jóvenes que con el paso del tiempo han crecido acompañando momentos importantes que quedan en la memoria y los recuerdos como el famoso eslogan principal del producto “recuérdame”.