Dr. Simi optó por no seguir con proyecto junto a Julio César Chávez; ésta fue la razón

(Instagram/Archivo)

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Víctor Herrera González —director general de Farmacias Similares y quien lidera también el proyecto social detrás de la imagen del Dr. Simi— fue cuestionado sobre un proyecto que iba a realizar con Julio César Chávez.

La pregunta de los medios llegó después de que Julio César Chávez Jr. fuera arrestado por ICE en EEUU y esté en proceso de deportación expedita por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por qué ya no trabajaron con Julio César Chávez

La conversación con reporteros giró en torno al contexto actual de Julio César Chávez Jr., quien enfrenta una situación delicada tras ser detenido por autoridades estadounidenses.

Al preguntarle al directivo de Farmacias Similares si el caso había causado algún tipo de reflexión o impacto emocional, Herrera González se limitó a decir:

Dr. .SIMI, dará atención médica a animales

“Sin comentarios, no tengo mucho que decir sobre el tema”.

Sin embargo, al profundizar en la supuesta colaboración con Chávez padre —quien desde hace años opera centros de rehabilitación para personas con adicciones—, el directivo sí ofreció una respuesta más amplia.

“Preferimos hacerlo solos, hubo un proyecto ahí de buscar ayudar a través de las clínicas que ya tenía, pero no se concretó“, detalló.

En este sentido, dicho proyecto iba a ser antes

No se dio y optamos por hacerlo solos, ya teníamos SimiREDI, se nos hacía más fácil empezar en chiquito y no meternos en algo que no conocemos”.

Con ello, Herrera dejó claro que la decisión de no colaborar directamente con las clínicas de Chávez obedeció más a un enfoque operativo y estratégico que a un conflicto personal o institucional.

Julio César Chávez Jr. enfrenta problemas legales en EEUU por portación ilegal de armas, mientras en México es investigado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. (Infobae México / Jovani Pérez)

Clínicas de Chávez vs. SimiREDI: dos enfoques distintos

Julio César Chávez ha sido un fuerte defensor de la rehabilitación para personas con adicciones, y desde hace años mantiene clínicas especializadas en ese tipo de tratamiento. Su trabajo ha sido reconocido tanto por el sector salud como por diversas organizaciones civiles.

Por otro lado, el proyecto SimiREDI tiene una orientación completamente distinta: su enfoque está en la rehabilitación física de personas con discapacidades o secuelas médicas derivadas de accidentes o enfermedades crónicas.