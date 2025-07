Aseguran que Lady Gaga “sigue en negociaciones” para traer el Mayhem Ball Tour a CDMX

La cantante quiere volver al país (Photo by Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Ante el inminente inicio de la nueva gira mundial de Lady Gaga, titulada The Mayhem Ball Tour, miles de little monsters mexicanos han intensificado sus peticiones para que la artista estadounidense incluya a México.

Aunque la cantante logró un notable éxito en sus más recientes presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, desde las redes sociales corre una ola de rumores sobre una posible próxima visita, según reportaron medios y cuentas especializadas.

Distintas páginas de X (antes Twitter) y varios insiders dedicados al seguimiento de la carrera de Lady Gaga mantienen versiones de que la llegada del The Mayhem Ball Tour a la capital mexicana sería inminente. Aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado, las expectativas crecen con cada publicación.

Incluso, el portal dedicado a anuncios de conciertos “ailoviutl”, reconocido por su acierto en primicias, publicó semanas atrás que la estrella de la música pop quedó “encantada” con su público mexicano, y que ya existían conversaciones sobre un posible regreso.

En días recientes, los rumores se intensificaron al circular en redes sociales la supuesta confirmación de fechas para la CDMX, con promesas de un anuncio próximo.

Sin embargo, la cuenta “Tickets Mx”, especializada en espectáculos y conciertos en México, enfatizó que las negociaciones entre Lady Gaga y la promotora siguen en proceso. “Se está negociando el regreso de Gaga con Mayhem Ball, aún nada 100% confirmado, estaremos avisando”, publicó la cuenta en X, remarcando que cualquier información publicada hasta el momento carece de confirmación oficial.

En otra publicación añadieron: “Podría ser pero nada confirmado aún”.

Mientras tanto, la expectativa de los fans mexicanos permanece en aumento, a la espera de información oficial sobre una posible parada de Lady Gaga y su The Mayhem Ball Tour en territorio nacional.

Las canciones más famosas de Lady Gaga

Lady Gaga es una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo, con una trayectoria marcada por éxitos que han alcanzado altas posiciones en listas internacionales. Entre sus canciones más famosas destaca “Poker Face”, sencillo que consolidó su presencia mundial tras el lanzamiento de su álbum debut “The Fame” en 2008. Otra de las piezas icónicas es “Bad Romance”, reconocida por su innovador videoclip y su impacto en la cultura pop.

“Just Dance”, sencillo debut de la artista, se posicionó rápidamente en los primeros lugares y la llevó a la fama global. “Alejandro” y “Telephone”, este último en colaboración con Beyoncé, también fueron éxitos notables y mantuvieron la vigencia de Gaga en la industria musical. “Born This Way” se convirtió en un himno de aceptación y diversidad, recibiendo amplio reconocimiento.

En años posteriores, Lady Gaga sorprendió con “Shallow”, tema principal de la película “A Star Is Born” junto a Bradley Cooper, que ganó un Óscar a mejor canción original. Otros sencillos destacados en su carrera incluyen “The Edge of Glory”, “Applause” y “Stupid Love”. Estas canciones forman parte fundamental de su repertorio y del panorama pop global.