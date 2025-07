¡Cuidado! Nueva estafa con refresco y juegos deja pérdidas de hasta 250 mil pesos

Víctimas han reportado pérdidas después de participar en esta falsa activación de marca que utiliza bebidas

Una peligrosa estafa está circulando en calles y centros comerciales de México: inicia con la aparente cortesía de un refresco gratis y termina con pérdidas económicas que, en algunos casos, ascienden a 250 mil pesos.

A través de redes sociales, usuarios y periodistas han comenzado a alertar sobre esta nueva modalidad de fraude que simula una “activación de marca” para atraer víctimas.

¿Cómo funciona este fraude?

La comunicadora Pamela Cerdeira fue una de las primeras en denunciar esta práctica, tras recibir múltiples reportes ciudadanos. En su cuenta de TikTok explicó que, bajo el pretexto de una estrategia publicitaria, presuntos promotores se acercan a los transeúntes y les ofrecen un refresco gratuito.

Posteriormente, los invitan a participar en juegos con la promesa de ganar premios en efectivo o electrónicos.

Los juegos están diseñados para que el participante “casi gane”, lo que incentiva a seguir jugando. Pero para continuar, le piden pagar 300 pesos por intento adicional, generando la ilusión de que con un poco más, el premio será suyo.

“Sacas tu tarjeta y pagas, te ofrecen otra bebida, sigues participando, sigues perdiendo… pero te sigues quedando muy cerca de ganar, y entonces te emocionas y vuelves a dar la tarjeta”, explicó Cerdeira en su video.

El peligro detrás del refresco

Además del desfalco económico, varios reportes advierten que las bebidas ofrecidas podrían estar adulteradas, lo cual provoca mareos o desorientación. Esto haría que la víctima tenga menor capacidad para tomar decisiones racionales y se vuelva más vulnerable al engaño.

Las pérdidas pueden ser millonarias

Aunque el fraude comienza con pequeñas sumas, muchas víctimas terminan pagando decenas de veces con su tarjeta, creyendo que están por ganar. Algunas personas aseguran haber perdido entre 50 mil y 250 mil pesos en pocos minutos.

Un caso ocurrido en la Colonia Nápoles, en la Ciudad de México, fue reportado por una usuaria que aseguró haber sido desfalcada con más de 64 mil pesos.

¿Por qué no te devuelven el dinero?

Uno de los principales obstáculos para las víctimas es que entregaron voluntariamente su tarjeta para realizar los pagos. Por ello, los bancos no consideran estos movimientos como cargos no reconocidos. Además, muchas personas sienten vergüenza y no denuncian por temor a ser juzgadas.

¿Cómo evitar caer en este tipo de fraudes?

No aceptes bebidas de desconocidos, aunque parezcan parte de una promoción.

Desconfía de cualquier juego callejero que solicite dinero o tarjeta para continuar.

No compartas tu tarjeta con extraños ni realices pagos sin recibir un comprobante formal.

Si sientes síntomas físicos extraños tras consumir alguna bebida, busca ayuda médica inmediata.

Denuncia cualquier intento de fraude ante las autoridades competentes.

¿Qué hacer si fuiste víctima?

Se recomienda denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) o al número de emergencia 911. “Ese dinero va a dar a la cuenta de alguien, y hay que rastrearlo”, dijo la periodista.

Los fraudes ya no solo ocurren en línea. También pueden disfrazarse de dinámicas publicitarias en plena calle. ¡Mantente alerta y comparte esta información con tus seres queridos!