Alcaldesa de Tijuana se lanza contra Marina del Pilar en redes: “Tú sí te quedaste sin visa”; gobernadora le responde

La alcaldesa de Tijuana publicó un mensaje en contra de Marina del Pilar. | Jovani Pérez

Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, generó polémica al publicar un mensaje en contra de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, a pesar de que ambas pertenecen al partido Morena.

En su cuenta de Facebook, la alcaldesa acusó a la gobernadora de orquestar una persecución en su contra, al señalarla de intentar quitarle su casa, retrasar que regrese a vivir con su esposo y de buscar destruir su carrera.

Caballero Ramírez resaltó que recientemente el gobierno de Estados Unidos suspendió la visa de Marina del Pilar y amagó con “hacer frente a todos y cada uno” de los “infundios” de la mandataria estatal.

“Todo Baja California sabe quién es quién. Solo me queda esperar, porque la verdad siempre sale a la luz. Intentaste quitarme mi casa y pagaste con la tuya, tus procesos infundados han retrasado mi residencia al lado de mi esposo; aclaro que retrasar no es lo mismo que evitar, pero tú sí te quedaste sin visa, tu esposo intentó destruir mi carrera con su amiga y terminó destruyendo la tuya y ahora escondido, mientras yo seguiré haciendo frente a todos y cada uno de tus infundios”, escribió en la red social.

En la misma publicación, aseveró que la gobernadora le ha hecho daño a “todo Baja California”, acusándola también de quebrar el ISSSTECALI, perseguir a los maestros y ocultar lo intentos de suicidio en el DIF.

“No hablaré aquí del daño que le has hecho a todo Baja California, solo de lo que me corresponde. Yo seguiré adelante, creyendo en la justicia, porque sé que en mi ciudad la verdad siempre prevalece. No soy de las que piensa que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, porque no todas somos iguales, ni buscamos justicia de la misma manera.

“Pagué la deuda, mientras tu endeudas. Pagué el issstecali, mientras tu lo quebraste. Apoyé a los maestros mientras tu los perseguiste. Saqué a los niños de la calle, mientras tu callas los intentos de suicidio que ocurren en el DIF. Los que mienten, roban y traicionan son otros, no yo”, añadió.

Marina del Pilar le responde

En entrevista con diversos medios de comunicación, la gobernadora de Baja California respondió a las acusaciones negando que haya una persecución en contra de la alcaldesa y deseándole mucha paz y “mucha tranquilidad”.

“No hay nada malo que yo pueda decir de ella, le deseo tranquilidad, paz, que sea muy feliz.

“Decirle que no hay ninguna persecución de mi parte hacia ella, yo tengo muchas cosas que atender y lo único que le puedo decir a ella es desearle mucha felicidad y que encuentre paz en su corazón y mucha tranquilidad”, dijo sonriendo.