Quinta confirmada de La Casa de los Famosos México 2025: quién es la estrella que llega al reality de Televisa

(Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Este miércoles 9 de julio, los conductores del programa ‘Hoy’ destaparon al quinto habitante confirmado de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México′.

Se trata nada más ni nada menos que de Mar Contreras, famosa actriz y cantante mexicana que dio sus primeros pasos en el medio artístico en un reality de canto.

“Estoy muy tranquila, me siento como en mi mero mole. Quiero mi karaoke por favor para la borrachera (...) Mis hijos ya conocen a su madre tan cual, a veces se avergüenzan un poquito de mí aunque no me lo digan; 7 y 12 años, casada desde hace casi 15 años, mi principal apoyo y sustento son ellos”, comentó.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién es Mar Contreras?

Maricela Contreras Leyva, nombre real de la nueva habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2025′, nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa; actualmente tiene 44 años de edad.

En 2011 contrajo matrimonio con el empresario Julio Aguilar.

“Tenemos algo muy claro que antes de ser padres de familia, somos una pareja e independientemente de los hijos, lo importante es que estemos bien como esposos, porque la estructura somos él y yo, y si se llega a romper, todo se viene para abajo. Siempre nos preocupamos el uno por el otro y el estar siempre en comunicación es lo ideal, cuando algo no anda bien, tratamos de reforzarlo sin ningún problema”, declaró para la revista TVNotas.

(IG: @marcontrerasof)

La pareja tiene dos hijos en común llamados Emiliano y Mariano.

Respecto a su trayectoria artística, se sabe que dio sus primeros pasos como cantante en la primera temporada del reality ‘Operación Triunfo’, que se transmitió en 2002; quedó en séptimo lugar.

Respecto a su carrera como actriz, debutó en 2007 en la telenovela ‘Muchachitas como tú’ y un año después interpretó a ‘Luli’ en ‘High School Musical: El Desafío’.

Mar Contreras interpretará a " Vanessa Noriega Lombardo" (Foto: Instagram/@cabotelenovela)

Estas son todas las telenovelas en las que ha participado:

2007 - Muchachitas como tú

2008 - Plantados

2008 - Tormenta en el paraíso

2009 - Mar de amor

2010 - Teresa

2011 - La que no podía amar

2013 - Como dice el dicho

2015 - Lo imperdonable

2016 - Vino el amor

2018 - Like

2019 - Por amar sin ley

2021 - Esta historia me suena

2022 - Cabo

En 2015 ganó la Diosa de Plata en la categoría ‘Mejor coactuación femenina’ por su participación en la cinta '¿Qué le dijiste a Dios?’.

Respecto a su formación académica, ella misma destapó que estudió Medicina.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quiénes son los habitantes confirmados de ‘‘La Casa de los Famosos México 2025′?

La tercera temporada del reality comenzará el próximo domingo 27 de julio en punto de las 20:00 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas.

A continuación te contamos quiénes son los habitantes confirmados de esta temporada conforme fueron destapados:

Facundo (conductor, comediante y actor)

Olivia Collins (actriz)

Aaron Mercuri (influencer)

Alexis Ayala (actor, productor y bailarín)

Mar Contreras (actriz, cantante y chica reality)

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quiénes son los conductores de ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

Galilea Montijo (conductora principal)

Odalys Ramírez (conductora)

Diego de Erice (conductor)

Wendy Guevara (conductora pre y post galas)

Ricardo Margaleff (conductor pre y post galas)

Marie Claire Harp (conductora digital)