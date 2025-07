¿Cuánto ganaba Enrique Peña Nieto como presidente de México y cuál es su grado de estudios?

Enrique Peña Nieto se ha visto envuelto en distintas polémicas en los últimos días. (Foto: Cuartoscuro)

El sexenio de Enrique Peña Nieto se vio marcado por distintas crisis que dejó su administración, desde altos índices de corrupción, violencia contra las mujeres, hasta el aumento de casos de personas desaparecidas, el priista se fue con una aprobación de desempeño de solo 24%, según consulta Mitofsky, la más baja desde los años 90.

Desde 2018, año en que el priista terminó su administración, se ha visto envuelto en distintos escándalos, uno de los más recientes, fue su aparición en un documental en el que habla sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) durante el inicio del sexenio del también expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el documental “Texcoco, la decisión del presidente”, Peña Nieto afirma que a la fecha las administraciones morenistas que llevan dos sexenios ocupando la presidencia no han podido comprobar que realmente haya habido un mal manejo de recursos públicos, “se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”.

El exmandatario del tricolor también mencionó que dentro de la administración de AMLO había quienes apoyaban la construcción del NAIM, por lo que no logra comprender la decisión de cancelarlo, “ahí yo me quedo con la incógnita de qué le lleva o qué le motiva a [López Obrador a] tomar esa decisión. Porque sé que, al interior de su Administración, había voces que estaban por impulsar, mantener la construcción del aeropuerto”.

La administración peñista se vio atravesada por opacidad en materia de transparencia. (Foto: @EPN, Instagram)

Entre los morenistas que reaccionaron a la reaparición de Peña Nieto fue el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien a través de su cuenta de X, compartió una publicación con el mensaje “Dice Enrique Peña Nieto que siempre podrían acuatizar”, el posteo contenía una imagen del NAIM casi inundado en su totalidad.

Sueldo como presidente de Enrique Peña Nieto y grado de estudios

Peña Nieto se consolido como uno de los presidentes de México con el sueldo más alto de la historia, al termino de su administración alcanzó a percibir un sueldo de 259 mil 627 pesos mensuales, según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, el exmandatario fue señalado por la opulencia que demostraba tanto él como personal de su gabinete.

Además, el mandatario gozaba de otra prestaciones como aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, el aguinaldo, entre ayuda de despensa y otras compensaciones que al final acumulaban un cantidad estratosférica muy distanciada de la realidad salarial de la población.

Por otro lado, estudió en Universidad Panamericana en 1984, donde se tituló como licenciado en Derecho. Ya como presidente de México, cursó la Maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.