De Nueva York a Chicago: cómo Ovidio Guzmán reorganizó su caso judicial en EEUU con la llamada “Regla 20″

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, firmó el pasado 30 de junio un documento judicial en el que manifiesta su intención de declararse culpable de los cargos federales que enfrenta en Estados Unidos. La resolución judicial se presentó ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, donde actualmente se encuentra detenido tras su extradición desde México en septiembre de 2023.

Este movimiento jurídico se realizó conforme a la “Regla 20″, contenida en el marco de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos: una herramienta legal que permite transferir un caso penal de un distrito a otro cuando el acusado desea declararse culpable y agilizar su proceso legal. En este caso, Guzmán solicitó formalmente trasladar los cargos que se le imputaron en el Distrito Sur de Nueva York al lugar donde ya enfrenta procesos penales: la ciudad de Chicago.

¿Qué dice la Regla 20 del Código Procesal Penal de EEUU?

La Regla 20 del Federal Rules of Criminal Procedure establece lo siguiente:

“(a) Transfer for Plea and Sentence. A prosecution may be transferred from the district where the indictment, information, or complaint is pending to the district where the defendant is arrested, held, or present if:

(1) the defendant states in writing a wish to plead guilty or nolo contendere and to waive trial in the district where the charge is pending, consents in writing to the disposition of the case in the transferee district, and files the statement in the transferee district; and

(2) the United States attorneys in both districts approve the transfer in writing".

La traducción al español quedaría de la siguiente forma:

“(a) Transferencia para declaración y sentencia. Una causa penal puede ser transferida desde el distrito donde está pendiente la acusación hacia el distrito donde el acusado ha sido arrestado, detenido o se encuentra presente, si:

(1) el acusado declara por escrito su deseo de declararse culpable o de no disputar los cargos y renuncia al juicio en el distrito original, consiente por escrito que el caso sea resuelto en el nuevo distrito, y presenta dicha declaración en ese distrito; y

(2) los fiscales federales de ambos distritos aprueban la transferencia por escrito".

La intención de esta regla es facilitar el procesamiento de causas múltiples contra una misma persona al reducir recursos judiciales y tiempos procesales. En particular, se usa con frecuencia cuando el acusado está dispuesto a aceptar responsabilidad sin requerir un juicio completo.

“Ni trato privilegiado, ni impunidad” para el exlíder de Los Chapitos: Arturo Ángel

El periodista especializado en justicia y seguridad, Arturo Ángel, explicó que la aplicación de esta regla en el caso de “El Ratón” ha sido objeto de múltiples malinterpretaciones mediáticas. Algunos difundieron la idea de que los cargos en Nueva York serían “retirados” como parte de un “trato privilegiado”. Según Ángel, esto es falso.

“La acusación, con los delitos a cuestas, fue enviada a Chicago para que ahí pueda darse la confesión del hijo de ‘El Chapo’”, escribió. Aunado a ello, señaló que este tipo de transferencia jurisdiccional no es excepcional, sino una práctica habitual bajo la Regla 20. “No es ningún tipo de trato privilegiado”, insistió.

“El traslado de expedientes se hizo al amparo de la llamada Regla 20 del código procesal estadounidense, que permite que cualquier persona acusada de delitos en dos jurisdicciones distintas, pueda declararse culpable de todo en una sola. Y ya está”, reiteró en su columna de opinión en un medio de comunicación digital.

Así mismo, también cuestionó la manera en que algunos medios difundieron el documento presentado por los abogados de Guzmán “como si fuera una novedad”. Según él, desde el 6 de mayo ya se sabía que el acusado tenía una audiencia programada para el 9 de julio, donde buscará declararse culpable en esa fecha.

Más aún, advierte que este tipo de distorsiones informativas han sido aprovechadas por sectores políticos con intereses opuestos: unos para sugerir que Ovidio está colaborando con las autoridades estadounidenses para perjudicar a funcionarios de la llamada “4T”, y otros para denunciar que Estados Unidos está otorgándole impunidad.

Ambos argumentos, sostiene, ignoran que acuerdos similares se han firmado antes con otros miembros del Cártel de Sinaloa.

Unificación de procesos: la estrategia final del hijo de “El Chapo” Guzmán

Guzmán López enfrenta una docena de cargos federales en tres distritos: cinco en Illinois, seis en Nueva York y uno más en el Distrito de Columbia. Estos incluyen conspiración para importar y distribuir fentanilo, cocaína y metanfetamina, lavado de dinero, y delitos con armas de fuego.

La transferencia de los cargos de Nueva York a Illinois responde a una estrategia jurídica común en casos complejos de crimen organizado. Así pues. el objetivo es evitar duplicidad procesal y, posiblemente, negociar beneficios procesales.

Finalmente, la audiencia para formalizar su declaración de culpabilidad está programada para el próximo miércoles 9 de julio de 2025 en un tribunal federal en Chicago. Si el juez acepta el acuerdo, se consolidarán todos los cargos en esa jurisdicción. Aunque los detalles de este “pacto” aún no son públicos, se especula que podría incluir cooperación con el gobierno norteamericano, pago de multas millonarias y, eventualmente, beneficios penitenciarios y para el clan Guzmán López.

¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo pacto? Esto se sabe

La declaración de culpabilidad y el uso de la Regla 20 no significan una absolución. Más bien, podrían marcar el inicio de una nueva etapa en la cooperación judicial con “testigos protegidos”: la alternativa que el Departamento de Justicia ha utilizado en múltiples procesos de alto perfil, incluido el juicio contra el exsecretario Genaro García Luna.

Tal como concluye Arturo Ángel, el caso de Ovidio Guzmán no es una excepción ni una ruptura del sistema, sino parte de un patrón judicial establecido. Y es precisamente ahí donde el rigor periodístico cobra relevancia: no para especular, sino para explicar con claridad los alcances y los límites de cada decisión jurídica.