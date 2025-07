Bárbara Torres rompió el silencio y habló sobre su salida de MasterChef Celebrity México

La actriz se convirtió en la eliminada número 15 de la cocina más famosa de México. (Bárbara Torres entra a 'MasterChef Celebrity')

Bárbara Torres se convirtió en la eliminada número 15 de MasterChef Celebrity Generaciones 2025, quedando fuera de la competencia antes de la gran final. La actriz perdió su lugar en el reality culinario al no superar la última prueba de eliminación.

El episodio transmitido el domingo 6 de julio inició con un reto de campo, realizado en un safari de animales salvajes. Los concursantes se dividieron en equipos: Andrea Noli, Herly y Dani Valle compitieron en el grupo rojo, mientras que Ofelia Medina, Bárbara Torres y Quirarte integraron el azul. Ambos equipos prepararon un menú vegetariano con ingredientes recolectados durante un recorrido por la zona.

El grupo rojo obtuvo la victoria en el reto, por lo que Bárbara Torres, junto a sus compañeros del equipo azul, tuvo que enfrentar el desafío de salvación. Esta competencia se desarrolló en duplas: fue entonces que Bárbara hizo equipo con Dani para cocinar un platillo de comida marroquí frente a la dupla de Quirarte y Ofelia Medina. Tras perder el enfrentamiento, Bárbara y el influencer compitieron entre sí en la prueba de eliminación.

El equipo de Bárbara no logró superar la primer prueba de campo, por lo que se fue directamente al reto de salvación. (@MasterChefMx)

En la última etapa, ambos debieron presentar un platillo compuesto por cuatro preparaciones inspiradas en los elementos agua, tierra, aire y fuego, usando técnicas como olla de barro, olla de vapor y freidora de aire. Los jueces determinaron que la propuesta presentada por Bárbara Torres, un “Ratatouille” que no cumplió con los estándares exigidos, lo que le costó su lugar en la competencia. Cabe señalar que con esta eliminación, quedó definido el top 5 de la edición 2025 del programa.

En la segunda prueba la actriz cocinó en pareja con Dani Valle, sin embargo la perdieron. (@MasterChefMx)

“Estoy bien, sí, estoy triste. Para mí esto no era una competencia con mis compañeros, era una competencia conmigo. Y entonces no llegué a donde me propuse, me había imaginado mucho en la final cocinando. No sé si ganando... Quería estar en la final“, confesó la actriz.

También explicó que aunque no llegó a la final se retira feliz. “Me voy... ya lloré. Me voy triste, pero muy contenta porque aprendí, crecí mucho, entendí muchas cosas de la vida, me voy con unos compañeros divinos (...) Así soy. Esta sí es la verdadera Bárbara”, expresó.

“Si fue difícil pero muy divertido. La primera media hora me divertí y la ultima ya no (...) Hoy fue un día fuerte de muchas emociones, me gustó mucho y amé haber estado en este programa”, dijo.

Ellos son el Top 5 de MasterChef Celebrity México

Ofelia Medina

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Dani Valle

Herly