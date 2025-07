Montserrat Oliver asegura que María Félix era lesbiana y recuerda la vez que se le declaró

(Fotos: cuartoscuro / Twitter: @FilmotecaUNAM)

En una reciente emisión del programa “Montse & Joe”, la conductora Montserrat Oliver recordó a la fallecida actriz María Félix y la vez que supuestamente se le declaró.

Todo comenzó cuando la presentadora de 59 años le preguntó a Ninel Conde -su invitada- que personalidad le gustaría ser en caso de reencarar, a lo que respondió:

“Ay, La Doña. Me hubiera encantado ser María Félix, reencarnar en ella. Sí, porque siento que por perra… porque aprendí a decir no y no y punto”.

Tras la revelación de la intérprete de “El Bombón Asesino”, Oliver interrumpió la plática para hacer una afirmación sobre la famosa: “Y era lencha también, eh, cuidado”.

Conde no tardó en responder, y aunque dijo desconocer tal información, reafirmó que le gustaría reencarnar en la actriz: “Tanto así no te sé, o sea, no te manejo esa información. Pero bueno, pues tiene partes”.

Credito: cuartoscuro

Entre risas de las presentes, Raquel Bigorra no dudó en subir la plática de tono y recordar lo que supuestamente había ocurrido en el pasado entre Oliver y María Félix.

“Bueno, creo que una vez vi que salió la plática de que te había tirado la onda a ti o algo así“, comentó; a lo que la conductora respondió: ”Sí, claro”.

Sin embargo, enfatizó en que nunca tuvo una relación con la actriz, pues era menor que ella, aunque con el tiempo terminó por arrepentirse de la decisión.

“Mira, por currículum, hoy que estoy más grande y que he vivido más, digo, ‘ay, qué pend***’”..

(Twitter/@FilmotecaUNAM)

Cabe señalar que hasta el momento no existe registro de que la actriz mantuviera relaciones con mujeres, aunque una de las declaraciones que más se recuerda de ella al ser cuestionada sobre su orientación sexual es: “Si todos los hombres fueran como usted, seguramente lo sería”.

Quién era María Félix, actriz que se le habría declarado a Montserrat Oliver

María Félix fue una actriz y figura icónica del cine mexicano. Nació el 8 de abril de 1914 en Álamos, Sonora, y falleció el 8 de abril de 2002 en Ciudad de México. Es considerada una de las máximas exponentes de la Época de Oro del cine mexicano y uno de los rostros más reconocidos en la historia cinematográfica de América Latina.

A lo largo de su carrera, protagonizó más de 40 películas en México y en el extranjero, trabajando con directores destacados y actuando en producciones francesas, italianas y españolas. Entre sus filmes célebres se encuentran “Doña Bárbara”, “Enamorada”, “Río Escondido” y “Tizoc”.