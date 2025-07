Hijo de Alberto Vázquez confiesa que se enteró de la hospitalización de su padre por redes: “No tengo idea qué pasó”

El actor mencionó no terner comunicación con Alberto Vázquez (Foto: Instagram/@arturovazquezoficial)

Alberto Vázquez se sometió a una intervención quirúrgica en una pierna por un problema cardiovascular, así los dieron a conocer sus familiares el pasado 18 de junio en redes sociales.

Horas después de que trascendió la noticia, el intérprete de canciones como ‘Maracas’ o ‘Significas todo para mí’ envió un audio para informar que se encuentra bien y en proceso de recuperación.

“Vuelvo a repetir a todo el mundo que no se alarmen. No sé qué traen conmigo los haters que cada rato me matan, me enferman, me abren el corazón, me abren el estómago, me hacen muchas cosas, pero estoy bien gracias a Dios“, se escucha.

(Foto: Instagram/@arturovazquez80s)

Arturo Vázquez -hijo de Alberto Vázquez e Isela Vega- compartió tanto el comunicado como el audio en su cuenta oficial de Instagram; sin embargo, recientemente reveló que no se enteró de la hospitalización de su padre por su hermana, sino por los medios.

“Yo de hecho me enteré por los medios, ni siquiera recibí una llamada de mi hermana a lo mejor para no alarmarme. Hasta lo que yo sé, mi papá está muy bien”, declaró en entrevista para ‘De Primera Mano’.

Asimismo, Arturo -quien se desempeña como actor- reveló que no ha visto a su padre por recomendación de su hermana.

El famoso se enteró años después de la existencia de su hijo Arturo Vázquez

“Le pregunté a mi hermana si sería conveniente viajar ahorita para visitarlo, pero me dijo que como yo quisiera, que me esperara un poco porque está descansando mucho, come lo mejor que puede y durmiendo muchísimo”, dijo.

Finalmente, aseguró que hasta el momento no sabe con claridad qué le pasó a su papá.

“La última vez que me preguntaron dije con sinceridad que había hablado con mis hermanas y que mi papá está bien, está en una recuperación. Creo que sí hubo una intervención, no lo sé. Preferiría que mi papá por su propia y lo que quiera expresarle a su público, lo haga él (...) No tengo idea qué pasó, solo me enteré que estaba en el hospital y hable con mi hermana”, mencionó.

Hasta el momento, Alberto Vázquez no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconocen más detalles sobre su estado de salud a casi un mes de su intervención.