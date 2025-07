Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cómo consultar tu saldo y saber si ya recibiste los 3 mil pesos HOY viernes 4 de julio?

Continúa la entrega del pago de acuerdo a la letra del primer apellido y cómo verificar el saldo en tu tarjeta

Hoy, viernes 4 de julio, sigue la dispersión del pago correspondiente al bimestre julio-agosto 2025 del programa Pensión Mujeres con Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

Las beneficiarias que tengan la letra “C” como inicial de su apellido paterno podrían recibir hoy el depósito de 3 mil pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos publicado por la Secretaría del Bienestar, los depósitos se realizan de manera escalonada con base en la primera letra del apellido, para evitar saturaciones en los sistemas bancarios y brindar mayor orden al proceso.

¿Quiénes reciben hoy el pago del programa Mujeres con Bienestar?

Las mujeres cuyo apellido paterno comienza con la letra C son quienes están consideradas para recibir el pago el jueves 3 y viernes 4 de julio, según el cronograma establecido por la dependencia federal.

Es importante mantenerse atenta al día que te corresponde, ya que los depósitos se liberan a lo largo del día y no a una hora específica.

¿Cómo consultar si ya te depositaron los 3 mil pesos?

Existen varias formas para verificar si ya recibiste el pago de la pensión Mujeres con Bienestar:

App del Banco del Bienestar : puedes consultar tu saldo de forma gratuita a través de la aplicación móvil, disponible en Google Play y App Store .

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar : acude a una sucursal y consulta tu saldo sin comisión.

Mensaje por WhatsApp : envía la palabra “saldo” al número 55 93 37 24 98 para recibir información de manera inmediata.

Página oficial del programa: ingresa con tu CURP para consultar tu estatus como beneficiaria.

¿De cuánto es el apoyo y quiénes lo reciben?

El programa Pensión Mujeres con Bienestar 2025 está dirigido a población femenina en situación vulnerable, y otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres mayores de 63 años que aún no ingresan al programa federal para adultos mayores.

Cabe señalar que alrededor de un millón de mujeres reciben este apoyo en el Estado de México, mientras que otras 200 mil ya han sido integradas al esquema de pensión universal para personas mayores de 65 años.

Calendario de pagos completo para julio 2025

A continuación, las fechas de dispersión del apoyo según la letra del apellido paterno:

Letra C: Jueves 3 y viernes 4 de julio

D, E, F: Lunes 7 de julio

G: Martes 8 y miércoles 9 de julio

H, I, J, K: Jueves 10 de julio

L: Viernes 11 de julio

M: Lunes 14 y martes 15 de julio

N, Ñ, O: Miércoles 16 de julio

P, Q: Jueves 17 de julio

R: Viernes 18 y lunes 21 de julio

S: Martes 22 de julio

T, U, V: Miércoles 23 de julio

W, X, Y, Z: Jueves 24 de julio

Recomendaciones para las beneficiarias

Si aún no recibes el depósito y tu apellido ya pasó en el calendario, ten en cuenta que la dispersión puede tardar algunas horas o incluso extenderse al día siguiente. Se recomienda no compartir datos personales por redes sociales no oficiales y revisar siempre la información en canales verificados como la Secretaría del Bienestar o el Gobierno del Estado de México.