INE da por terminada su tarea en la elección judicial con entrega de constancias a magistraturas y jueces

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó el carácter inédito y democrático del proceso, subrayando la legitimidad popular de los nuevos integrantes del Poder Judicial. FOTO: INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó este jueves 3 de julio la etapa de declaración de validez y entrega de constancias de la primera elección del Poder Judicial.

“Una etapa, en suma, en la que la justicia se elige, se exige y se honra”, expresó Guadalupe Taddei Zavala al cerrar el acto en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias de mayoría a quienes integrarán el Poder Judicial tras la primera elección directa de magistradas, magistrados, juezas y jueces en la historia de México.

Con este evento,el Consejo General del INE llevó a cabo el protocolo de entrega de 801 constancias: 438 para magistradas y magistrados de tribunales de Circuito y 363 para juezas y jueces de Distrito.

La asignación de estos cargos se realizó conforme a los acuerdos sobre cómputos, sumatoria, declaración de validez de la elección y el principio de paridad de género, otorgando los puestos a quienes obtuvieron el mayor número de votos.

Durante la ceremonia, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala subrayó que la declaración de validez de estas elecciones, pronunciada por el máximo órgano de dirección del INE, “no es un acto sólo administrativo, es un acto de afirmación democrática, es la expresión institucional de que el pueblo mexicano ha hablado y que su voz ha sido escuchada, respetada y transformada en mandato”.

Guadalupe Taddei Zavala afirmó que la legitimidad de los electos proviene directamente de la voluntad ciudadana y no de designaciones. FOTO: INE

Según Taddei, este mandato otorga legitimidad popular para ejercer la función jurisdiccional con independencia, ética y responsabilidad ante la Nación.

La presidenta del INE enfatizó el carácter inédito de este proceso: “Por primera vez en nuestra historia y por primera vez en el mundo, una nación ha depositado en su ciudadanía la responsabilidad de elegir por voto directo a quienes habrán de integrar su Poder Judicial. Este hecho, inédito en su alcance, no es sólo un logro técnico o jurídico, es una declaración de principios: la convicción de que la justicia, para ser legítima, debe nacer también del consentimiento popular”.

En su mensaje dirigido a las personas electas, Taddei Zavala consideró que estos comicios representan un acto de emancipación democrática, ya que el pueblo mexicano no sólo elige a quienes lo gobiernan, sino también a quienes lo juzgarán.

“A quienes hoy reciben su constancia de mayoría, les decimos: no han sido designados, han sido electos; no representan a un sector, a una élite o a una coyuntura, representan la voluntad de millones de personas que anhelan una justicia más cercana, más humana y más equitativa. Su legitimidad no proviene del poder, sino directamente de la ciudadanía”, afirmó.

La entrega de las constancias se realizó en tres grupos, distribuidos por circuitos judiciales.

El primer grupo abarcó los Circuitos Judiciales 1 al 3, correspondientes a Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

El segundo grupo incluyó los Circuitos 4 al 14, que comprenden Nuevo León, Sonora, Puebla, Veracruz, Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca y Yucatán.

Finalmente, el tercer grupo, del Circuito 15 al 32, integró a Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Campeche y Colima.