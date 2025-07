¿Por qué Lalo Salazar bloqueó a Laura Flores?

El periodista y la actriz vivieron un romance fugaz - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

A casi un mes de que Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación amorosa, la actriz ha expresado que todavía no ha podido superar el dolor de haber concluido esta etapa de su vida.

Fue el pasado 9 de junio cuando la también actriz publicó en sus redes sociales un comunicado en donde explicó a sus más de 1.1 millones de seguidores que había terminado su noviazgo con el periodista de Televisa.

En ese entonces la artista de 61 años había dicho que no daría entrevistas y que no hablaría al respecto, pero esto no ocurrió ya que en fecha reciente dio más detalles de su ruptura amorosa.

Fue durante una charla con Gustavo Adolfo Infante en donde Flores explicó que no solamente la actriz se dejó de seguir en redes sociales con Salazar, sino que añadió que él la bloqueó, algo que multiplicó su dolor.

La actriz no aguantó las lágrimas

Compartió el impacto emocional que le causó esta separación, llegando incluso a la depresión y necesitando ayuda psiquiátrica. A pesar de lo mal que se siente, Laura enfatizó la importancia del respeto en las relaciones y rechazó la victimización, subrayando su resiliencia.

Pero a pesar de todo, indicó que está agradecida por los momentos felices compartidos con el corresponsal de guerra y su deseo de mantener una perspectiva positiva sobre la vida.

¿Por qué se bloquearon de las redes sociales?

Laura Flores confirmó que ella no tiene acceso a él, algo que la dejó confundida, pues no conoce con exactitud la razón de este hecho.

“No sé qué pasó, pero bueno, también lo tengo que entender ¿me explico? Porque yo no soy psicólogo, yo no tengo por qué estar metiéndome en la vida ajena, o sea cada quién reacciona como quiere reaccionar”.

Para Laura, este bloqueo fue algo inesperado y la hizo sentir en una “caída libre”, de acuerdo lo expresado por la exparticipante de “Quién es la máscara”.

La actriz y el periodista han estado en el ojo público - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

¿Cómo afronta Laura Flores la ruptura y la depresión?

Laura Flores ha afrontado su reciente ruptura con Lalo Salazar y la depresión que le causó de varias maneras, buscando entender la situación y priorizando su bienestar emocional.

Impacto emocional y físico: La falta de una explicación por parte de Lalo sobre el fin de la relación le dolió profundamente que la llevó a la depresión. Esta tristeza fue tan fuerte que, al coincidir con el COVID, le bajaron las defensas y requirió medicación para la depresión.

Búsqueda de ayuda profesional: Laura asiste tanto a un psicólogo como a un psiquiatra a quien conoce desde hace muchos años. Aclara que ir al psiquiatra no significa estar “loco”, sino buscar la ayuda necesaria, incluso si implica medicación, como fue su caso debido a la intensidad de su depresión.

Aceptación y entendimiento: No se victimiza ni considera a Lalo un villano, sino que ambos son “seres humanos” a los que les pasan cosas, dijo.

El romance de Laura Flores y Eduardo Salazar acaparó la atención pública desde que ambas celebridades lo confirmaron en febrero pasado. (Foto: @laurafloresmx, Instagram)

Canalización de emociones: A pesar del dolor, Laura sigue trabajando activamente, presentándose en el teatro y desarrollando su podcast, donde aborda temas como la depresión. También ha canalizado sus sentimientos en la composición de canciones, algunas de las cuales escribió antes de la ruptura pero parecen predecir su situación actual. Le escribió cosas “muy lindas” a Lalo, esperando que algún día las lea si abre sus mensajes.

Priorización del respeto: Laura se niega a hablar negativamente de Eduardo por respeto a él, limitándose a hablar solo por sí misma. Aunque reconoce ser una figura pública expuesta, exige respeto para ella y para todos los artistas, recalcando que son personas y seres humanos que no están para ser insultados.

Cuidado personal: Incluso en medio de la tristeza, se preocupa por su bienestar, como se evidenció al ir a la playa y publicar una foto en bikini, admitiendo que fue en parte por ego para “que vea el güey lo que se perdió”.

(IG: @laurafloresmx)

Lecciones aprendidas y perspectiva:

La vulnerabilidad es normal: Laura enfatiza que es normal que un ser humano se “haga hacia atrás y se esconda” cuando algo le duele. También comparte que “se vale tocar fondo” y que es importante ser transparente sobre los problemas emocionales, en lugar de pretender una vida perfecta en redes sociales o ante el público.

La madurez no inmuniza al dolor: A pesar de su experiencia con matrimonios anteriores, esta ruptura la tomó por sorpresa y la afectó profundamente, demostrando que nadie es inmune a los sentimientos.

El amor y la felicidad persisten: Aunque en este momento no está lista para enamorarse de nuevo, cree que “siempre va a haber gente para ti y siempre van a haber momentos para ti y felicidad para ti”. Agradece los tres meses que compartió con Lalo, describiéndolos como si la hubieran metido en un “castillo de princesas”, y se queda con la idea de que “lo bailado, ¿quién te lo quita?”.

La importancia del respeto y la positividad: Aboga por un mundo más positivo y respetuoso. A pesar del dolor, se esfuerza por mantener una actitud “positiva y objetiva” y cree que cada quien se merece algo maravilloso. Entiende que la vida es única y no debe vivirse amargada, sino aprender de lo vivido para renovarse y salir adelante.

Las expectativas en una relación madura: Revela que, a sus 61 años, lo que buscaba en Lalo no era un matrimonio o una pasión intensa, sino “estabilidad y felicidad”. También menciona que ambos habían acordado previamente que no querían casarse.

Laura Flores y Eduardo Salazar - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México