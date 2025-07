Allison se prepara para dar el concierto más importante de su carrera en la CDMX; así será el tour Euphoria| ENTREVISTA

La banda mexicana promete un show sin precedentes en sus más de 20 años de trayectoria. (Jovani Pérez)

La banda mexicana Allison está a punto de escribir uno de los capítulos más memorables de su trayectoria. Con más de dos décadas de carrera, la agrupación de rock alternativo ya se prepara para el concierto del próximo 12 de julio en el Pepsi Center de la CDMX, evento que ellos mismos han catalogado como el más importante de su historia, como parte de su ambiciosa gira Euphoria.

Este evento marcará un nuevo capítulo en la historia de Allison, reafirmando su conexión con toda una generación y su relevancia en la escena actual. De igual manera, la banda catalogó esta gira como la “más importante” de su carrera tras tener escalas en países de Europa (Inglaterra, Irlanda y España), así como en diferentes ciudades de México.

En entrevista con Infobae México, Erick Canales (vocalista) y Abraham Ismael (guitarrista) compartieron detalles exclusivos sobre este nuevo proyecto que no solo celebra sus 22 años en la música, sino que también marca una nueva era para la banda que se ha mantenido fiel a sus raíces.

“Queríamos tener un concierto que no nos trajera tanto estrés, queríamos regresar a una zona segura donde podamos tocar nuestras canciones como siempre las hemos tocado, por eso escogimos el Pepsi Center. Cuando vamos ahí, los espectadores se llenan de Euphoria y justo de ahí sale el nombre de la gira”, indicó Abraham ‘Fear’, guitarrista de la banda.

Allison se prepara para dar el concierto más importante de su carrera en la CDMX

Incursionar en otros géneros

Lejos de buscar tendencias o adaptarse a los géneros de moda, Erick Canales apuntó que buscaron diseñar Euphoria como un espectáculo a gran escala, sin perder la esencia que los llevó al éxito

“Este año estamos celebrando 22 años de carrera y creo que si nos podemos jactar de llevar ese tiempo es porque nos hemos mantenido fieles a nuestra esencia, fieles a lo que nos hace sentir bien en el escenario. No hemos caído en la seducción de incursionar en otras cosas en las que no seamos nosotros; como banda podemos hacer música de todo tipo, pero no seríamos nosotros [...] Queremos respetar nuestros lineamientos y ética musical”

La banda mexicana prefiere mantenerse en la misma línea y género que les valió para alcanzar la fama

En un momento donde el regional mexicano, el urbano y el pop dominan el mercado, Allison ha decidido mantenerse firme en su propuesta sonora.

“Creo que la música es un universo muy grande y hay lugar para todos. Siempre habrá un género en tendencia que ‘haga parecer’ que hay una escena escondido, eso me gusta [...] Hay mucha música en todo el mundo y muchos géneros, y si ahora el regional o el urbano están de moda, no pasa nada; al final, la gente consume lo que le ponen y mediáticamente es lo que ha sucedido”

Historia de Orfeo, su último sencillo

Allison regresa a la escena musical con su nuevo sencillo “Orfeo”, una pieza poética e intensa que hace alusión a la legendaria historia de Orfeo y Eurídice, con un giro inesperado.

“Orfeo es nuestro último sencillo y es una canción que hace alusión al emo de principio de los 2000’s, a bandas que en ese entonces abarcaban esa configuración sónica del género. También está basado en la historia de la mitología griega; es una canción que nos conecta mucho con la música de esa época de principios del nuevo milenio”

'Orfeo', el último sencillo de Allison. (Captura de pantalla, Youtube)

Colaboración con otras bandas

Allison no descarta seguir compartiendo escenarios con bandas icónicas de la movida emo y pop punk de los 2000’s. De hecho, un show junto a Nikky Clan y Kudai ya está en planes. Además, han sido contactados por Ari Borovoy, quien busca integrarlos en futuros proyectos del 2000’s Pop Tour, aunque hasta ahora las agendas no han coincidido.

“Es algo que estamos platicando todo el tiempo, el compartir escenario con amigos de la movida. Cuando hablan de nosotros en otros países, se refieren a una gran movida como lo fue el ‘emo’ [...] Pronto vamos a tener un show con Nikky Clan y Kudai; todavía no sabemos cuando, pero si es algo que estamos planeando”

“Ari (Borovoy) nos ha contactado para ver de que manera podemos colaborar, pero estamos buscando la forma de que nosotros podamos encajar en el show, pues somos una banda que sube con todos sus integrantes y no nos disfrazamos. También no se ha podido dar porque cuando ellos hacen sus conciertos, nosotros también tenemos show en esas mismas ciudades y días”

Alcance y popularidad alcanzada

Más allá del impacto local, Allison está cumpliendo un sueño que nació en un garaje: llevar su música a otros continentes. Con actuales presentaciones en Inglaterra, Irlanda y España, Euphoria los está consolidando como una banda mexicana con proyección global.

“Allison siempre ha sido nuestro sueño para expandir nuestros horizontes. Si algo tenemos claro, es que el principal motivo por el que hicimos la banda fue para nuestra música se volviera un boleto de avión para conocer el mundo. Ya estamos a nada de iniciar nuestra primera gira por Europa [...] Es importante para nosotros el ver como, lo que empezó como una idea en un garaje, pueda llegar hasta este punto”

De esta manera, la agrupación mexicana ya se prepara para arribar a la CDMX el próximo sábado 12 de julio. Cabe señalar que, las personas que estén interesadas en adquirir boletos para este concierto, podrán hacerlo a través de la página de Ticketmaster (https://www.ticketmaster.com.mx/allison-euforia-mexico-12-07-2025/event/14006252A1961658).