“Esta ley no espía, no persigue y no censura”: Morena defiende reforma en telecomunicaciones

Hasta hoy, es necesario una orden judicial para obtener datos de líneas telefónicas. Foto: Cuartoscuro

El Senado de la República aprobó en periodo extraordinario e la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que ahora solo se requiere que la Cámara de Diputados avale la minutua para que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda emitir el decreto y con ello su entrada en vigor.

Los partidos de oposición criticaron y alertaron que con esta nueva reforma, estará permitida la geolocalización en tiempo real de todos los teléfonos de los ciudadanos sin la necesidad de obtener una orden judicial.

Además, el gobierno federal contará con la posibilidad de suspender las trasmisiones de radio y televisión bajo el argumentar de violar los derechos de las audiencias, es decir, las autoridades podrán tom ar estas medidas cuando lo consideren necesario.

El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al dar su voto a favor, aseguró que la ley benefia al pueblo de México y rachazó las acusaciones de que esta ley es una herramienta de control sobre los críticos de la 4T.

“Pero nada es más falso que este argumento, porque esta ley no espía, no persigue y no censura, sino lo que hace es garantizar que el Internet y la comunicación sirvan al pueblo y no a los intereses de unos cuantos”, aseguró el morenista.

De acuerdo con el Senado, la reforma busca garantizar el acceso a la radiodifusión bajo un enfoque multicultural y de derechos humanos.

Además, la 4T aseguró que el proceso de elaboración del dictamen se caracterizó por la apertura a la participación de diversos actores sociales, pues se llevaron a cabo mesas de diálogo.

El documento final incorporó observaciones presentadas por representantes del sector, expertos, académicos y organizaciones civiles.

Estas aportaciones se recogieron durante cinco conversatorios organizados por la Junta de Coordinación Política y las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos del Senado.

La inclusión de estas voces permitió enriquecer el contenido de la ley y dotarla de una perspectiva más amplia y representativa de los intereses sociales involucrados.

En la discusión en lo particular, la asamblea aceptó una reserva presentada por el senador Javier Corral Jurado.

Esta modificación establece en la fracción LIII del artículo 10 que corresponde a la comisión ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en la ley, en las materias referidas en las fracciones LI y LII del mismo artículo, siempre previo apercibimiento.

Esta disposición otorga a la autoridad la facultad de actuar de manera preventiva ante posibles infracciones, garantizando un marco de actuación claro y regulado.

El dictamen también incluyó precisiones relevantes en materia laboral y administrativa.

En el artículo noveno transitorio, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dispondrá de los recursos financieros con los que cuente, incluidos los contenidos en el Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, para el pago de indemnizaciones o finiquitos que correspondan. Las indemnizaciones se pagarán a las personas servidoras públicas que gocen de estabilidad laboral, considerando la fecha en que se integraron al servicio profesional del instituto.

Aquellos que no cuenten con estabilidad laboral serán finiquitados conforme a las disposiciones aplicables. Además, se estableció que todas las personas servidoras públicas causarán baja al momento de la extinción del IFT, lo que implica una reestructuración significativa en el organismo regulador.

Durante la discusión, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC inscribieron reservas para modificar diversos artículos del dictamen. Sin embargo, el Pleno no aceptó estas propuestas.