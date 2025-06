Paty Navidad da fuerte mensaje tras redadas contra migrantes

En 2020, Navidad se convirtió en una de las voces más visibles del espectáculo mexicano que respaldaron abiertamente la reelección del republicano. (Fotos: @patricianavidad_oficial / Telemundo, YouTube)

Equivocarse y no reconocerlo es equivocarse dos veces. En ese sentido, la actriz mexicana Paty Navidad reconoció que los recientes hechos ocurridos en ciudades santuarios de Estados Unidos la llevaron a replantearse profundamente su ideología política.

En 2020, Navidad se convirtió en una de las voces más visibles del espectáculo mexicano que respaldaron abiertamente la reelección de los republicanos. En aquel momento, la actriz argumentó que el entonces candidato (Donald Trump) era “la única opción” viable, no solo para Estados Unidos, sino también para México y Sudamérica.

“Porque amo México, porque deseo lo mejor para mi familia, para mí, para cada uno de ustedes y para los casi 60 millones de compatriotas que viven de aquel lado, es que he investigado... hay una sola opción, nos guste o no”, expresó en redes sociales previo a las elecciones del 3 de noviembre.

Incluso, desestimó las protestas de mexicanos en contra de las políticas migratorias de Trump, calificándolas como simples “berrinches”. Sin embargo, cinco años después, Paty ha dado un giro significativo en su discurso.

Respalda derechos de los mexicanos

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, la actriz manifestó su decepción por las políticas gubernamentales implementadas en este segundo mandato, particularmente por las redadas migratorias que han afectado a comunidades latinas en estados como California.

“Yo creo que a todos nos ha pasado, que luego crees en un político y al final resulta que las cosas no se hacen como se prometen, o incluso se hace lo opuesto”, señaló.

Paty Navidad también hizo énfasis en la difícil situación de miles de mexicanos que residen en Estados Unidos desde hace décadas: “Algunos tienen 30, 40 años o más viviendo allá, aportando a la economía, con familias establecidas”, aseguró.

Además, denunció el trato inhumano que, a su parecer, han recibido los migrantes: “Me parece muy inhumano el trato que se les está dando y los señalamientos y juicios tan fuertes a nuestra gente trabajadora”.

La actriz reconoció su pasado apoyo al expresidente y recordó que no fue la única del medio artístico en respaldarlo. “Lupillo Rivera también lo hizo”, dijo.

Este cambio de postura no es inédito para Paty Navidad. En 2021, luego de estar bajo el escrutinio público por afirmar que el Covid-19 no existía, la actriz reculó tras dar positivo al virus: “Vamos saliendo de esta enfermedad, mi salud va mejorando, cuídense mucho que sí existe este virus y por la mala me tocó comprobarlo”, indicó en una historia de Instagram.

Operativos del ICE siguen

Mientras tanto, los operativos contra migrantes continúan en diversas zonas de Estados Unidos, generando temor entre la comunidad latina. Diversas organizaciones han convocado protestas en defensa de los derechos humanos y contra las políticas que consideran “discriminatorias”.

Diversas organizaciones han convocado protestas en defensa de los derechos humanos y contra las políticas que consideran discriminatorias. REUTERS/Jill Connelly