Kendrick Lamar y SZA traen su Grand National Tour a México: fecha, sede, preventa y todo sobre el esperado concierto

Kendrick Lamar y SZA traen su Grand National Tour a México. (Instagram)

El rapero Kendrick Lamar y la cantante SZA han confirmado una presentación en México como parte de su esperada gira Grand National Tour. El concierto tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Esta será una de las pocas fechas en América Latina y marcará el regreso de Lamar al país tras su aclamada actuación en el festival Axe Ceremonia en 2024.

La noticia fue anunciada oficialmente por el sitio web del artista y sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores. Aunque todavía no se han revelado las fechas en que comenzarán la venta general de boletos ni la preventa, los fanáticos ya se preparan para la ocasión.

La conexión de Lamar con el público mexicano

La última visita de Kendrick Lamar a México dejó huella, cuando durante su participación en Axe Ceremonia, el público coreó sus éxitos con gran entusiasmo. Esta conexión profunda con los fans mexicanos ha sido mencionada como uno de los motivos por los que su regreso resulta tan esperado.

En esta nueva presentación, Lamar estará acompañado por SZA, su ex compañera de sello en Top Dawg Entertainment (TDE). Ambos artistas, reconocidos como pilares de la música contemporánea, han marcado a una generación entera con sus letras introspectivas y estilos únicos, lo que promete un espectáculo inolvidable.

Además, se ha confirmado que Ca7riel y Paco Amoroso, figuras emergentes de la escena musical latina, fungirán como supporting act en las fechas de la gira por América Latina, incluyendo la presentación en Ciudad de México.

Una gira histórica

El Grand National Tour celebra el estreno del sexto álbum de estudio de Lamar, titulado GNX, y la edición especial SOS Deluxe: Lana de SZA. Es la primera vez que ambos artistas realizan una gira conjunta en estadios, lo que convierte a este proyecto en un hito tanto para sus carreras como para la música global.

La gira comenzó el 19 de abril en Minneapolis, Estados Unidos, y tiene un itinerario de 39 presentaciones en Europa y Norteamérica, además de dos fechas adicionales en Australia. Se estima que concluirá el 10 de diciembre en Sídney, Australia. Esta será la primera ocasión en que Lamar y SZA traigan a México una gira de tal magnitud, con escenarios caracterizados por su ambiciosa escenografía, coreografías elaboradas y colaboraciones en vivo entre ambos artistas.

En el espectáculo, Lamar interpreta temas destacados de su trayectoria, así como canciones de su más reciente álbum. Por su parte, SZA incluye en su setlist éxitos de su álbum reeditado y segmentos de otros artistas de renombre.

La promesa de un show inolvidable

Este evento llega acompañado del prestigio de Lamar como una de las figuras más influyentes del hip hop en la actualidad. Con nominaciones a los premios Grammy de 2025, incluyendo las categorías “Canción del año” y “Mejor canción de rap” por Not Like Us, su gira se perfila como uno de los puntos culminantes de la música en vivo este año.

Por lo pronto, los ojos están puestos en la fecha de venta de boletos para un concierto que seguramente será un lleno total en el Estadio GNP Seguros, un escenario que recibirá a dos de los artistas más destacados de la música contemporánea. La conexión entre Kendrick Lamar, SZA y el público mexicano, junto con el talento de Ca7riel y Paco Amoroso, promete convertir este evento en un espectáculo histórico.