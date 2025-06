Luisa María Alcalde señala a Alito Moreno como responsable de ataques de periodistas contra Layda Sansores

Luisa María Alcalde aseguró que Alito Morena tiene odio contra Layda Sansores (Captura de Pantalla)

Luisa María Alcalde, presidenta nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), responsabilizó al dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, por los ataques de periodistas y comunicadores en contra de Layda Sansores, gobernadora de Campeche. El caso fue mencionado tras recordar la sanción en contra de Jorge Luis González por incitación al odio y violencia.

En conferencia de prensa, Alcalde Luján negó las críticas en contra del partido que preside y los gobernantes emanados del mismo por censura. Como respuesta, se refirió al caso de Campeche y señaló a Alito Moreno como el responsable detrás de las campañas en contra de la titular del ejecutivo estatal.

“Hay que recordar quién es el que está detrás de esto, hablando de Alito Moreno. Alito Moreno fue gobernador de Campeche del PRI y tiene un odio hacia la gobernadora. Ha utilizado los medios de comunicación en contra de la gobernadora. No es en contra de la gobernadora y las políticas del gobierno de Campeche”, dijo ante los medios de comunicación.

Luisa Alcalde señaló a Moreno como el responsable detrás de las campañas contra Layda Sansores (X- Alejandro Moreno)

Cabe recordar que el 14 de junio se dio a conocer la noticia sobre el procesamiento del periodista Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, por los delitos de “incitación al odio y la violencia” en contra de Layda Sansores.

De acuerdo con la argumentación judicial, ordenó la publicación de “supuestas ofensas contra la gobernadora”, aunque su defensa comprobó que realizó su jubilación en 2017, es decir cuatro años del arribo de Sansores al gobierno del estado.

Ante ello, Alcalde Luján exhibió algunas de las portadas publicadas por el medio local en donde figuran ataques que, según dijo, están dirigidos a la persona y físico de Layda Sansores y no a las acciones emprendidas en su gobierno.

Layda Sansores es gobernadora de Campeche (MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

“Es un medio de comunicación cuyas primeras planas y notas son en contra de su físico y persona. No estamos hablando de un periodismo serio, de una crítica hacia el gobierno de Campeche, de una investigación seria (...) Es importante que veamos dónde está el límite de la libertad de expresión”.

En su comparecencia ante los medios exhibió titulares o citas de artículos con frases como “La cloaca de la loca”, “la señora de enorme boca y kilométrica lengua”, “la rata inmunda”, “la abuela de Chucky”, “ojalá se enferme la anciana”, entre otras.

“Esto se llama violencia política de género. Atacar a la gobernadora por su físico, su edad, su aspecto. Esto es lo que no se vale. Ella no ha dicho que se encarcele. No. Seamos conscientes de que estos fenómenos existen”, dijo.