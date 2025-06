Sheinbaum defiende ley contra el ciberacoso; condena “misoginia” contra funcionarias: “Hay libertad de expresión”

Sheinbaum reprochó las críticas contra la Ley de Ciberacoso. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a la Ley de Ciberacoso que recientemente se aprobó y entró en vigor en Puebla, luego de que políticos de la oposición acusaron que dicha reforma permite sancionar y censurar a quienes critiquen al gobierno estatal en redes sociales.

En su conferencia mañanera, la mandataria reprochó las acusaciones e indicó que de ser necesario podría clarificarse la normativa; sin embargo, destacó que la ley también existe en otros estados y no tiene relación con los funcionarios públicos.

“Me puse a investigar sobre, porque lo traen por el tema de Puebla. El tema de Puebla es una ley que tiene que ver con el ciberacoso, en un sentido muy amplio que presentó el gobernador Armenta, entonces de ahí lo derivaron a que era una ley dedicada a sancionar y a censurar a aquel que hable mal del gobernador en redes sociales, que tenga que clarificarse se clarifica, pero es una ley contra el ciberacoso, que ya existe en Nuevo León, que ya existe en Coahuila, que ya existe en otros estados.

“Ese era el objetivo, o ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla y en todo caso, que ahí quede establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum explicó que con la ley se busca evitar la violencia digital, poniendo como ejemplo los casos de agresiones contra funcionarias y servidoras públicas en redes sociales, las cuales calificó de “crítica despiada misógina”.

Esto último, debido a que la mayoría de los críticas en contra de funcionarias han estado más relacionadas a su físico que a su desempeño en el cargo que ocupan o incluso, son comentarios con los que se busca denigrarlas.

Expuso que un ejemplo de ello es el caso de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, quien ha sido víctima de violencia política de género en varias ocasiones.

“El caso de Layda Sansores que vale la pena revisarlo, que es un tema que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, en mi caso, cualquier tema es libertad de expresión.

“Pero en nivel de críticas al que se ha llegado contra una mujer gobernadora, de cualquier partido político, vinculadas a su físico no tienen nada que ver con lo político, sino una crítica despiada misógina. Ahora que estuve con Layda ella dice: “en algún momento tiene que resolverse este problema de género tan fuerte contra las mujeres, por un problema que no tiene nada que ver con la forma en que gobiernas, o de lo que hiciste o no hiciste, sino con el físico de la persona o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer”, puntualizó.

Aseveró que en su caso, “hay libertad de expresión”, insistiendo en que la ley no busca censurar.

“Entonces, vale la pena discutir porque eso no tiene que ver con la censura, ver hasta dónde puede llegar una crítica de este tipo. Repito en mi caso, libertad de expresión y es lo que pensamos en el movimiento, pero son dos temas que los han levantado como que ahora Morena quiere censurar, cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia, no se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie”, concluyó.