No sólo contra Sheinbaum: cuando Laura Zapata criticó a los mexicanos y así le respondió AMLO

La actriz mexicana Laura Zapata enfrenta una ola de críticas y posibles sanciones legales tras referirse de manera despectiva a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un programa grabado, lo que ha generado un intenso debate sobre discriminación y libertad de expresión en el país.

El incidente ocurrió en el contexto de la Cumbre de Líderes del G7, un evento internacional, cuando Laura Zapata, reconocida por su trayectoria como villana en telenovelas de Televisa y hermana de la cantante Thalía, criticó públicamente a Claudia Sheinbaum por viajar en aerolíneas comerciales en lugar de utilizar un avión exclusivo.

Durante sus declaraciones, la actriz utilizó el término “indita” para referirse a la mandataria, una palabra que activistas y organismos de derechos humanos consideran ofensiva y discriminatoria.

Además, Zapata calificó a la presidenta como una persona “sin categoría, sin clase, sin presencia”, lo que intensificó la controversia y provocó una reacción inmediata en redes sociales.

Laura Zapata enfrenta críticas y posibles sanciones por comentarios discriminatorios contra Claudia Sheinbaum (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La viralización de los comentarios de Laura Zapata en plataformas digitales fue casi instantánea. Miles de usuarios expresaron su repudio, señalando el carácter clasista y discriminatorio de sus palabras.

La discusión se centró en la carga histórica y social del término empleado, así como en el impacto que este tipo de expresiones puede tener en la percepción pública de los pueblos indígenas en México.

La actriz, ante la presión mediática, intentó defenderse argumentando que sus palabras no tenían una connotación racista, sino que constituían una alegoría política. “Viajar en vuelo comercial no te hace humilde, pusiste en riesgo a los pasajeros”, afirmó Zapata en un intento de justificar su postura. Sin embargo, esta explicación no logró disminuir el descontento ni frenar la ola de críticas.

La reacción institucional no tardó en llegar. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente las declaraciones de la actriz.

La Defensoría de Oaxaca y Conapred intervienen ante expresiones consideradas ofensivas hacia pueblos indígenas (Facebook)

El organismo subrayó que este tipo de discursos refuerzan estereotipos históricos que perpetúan la exclusión y alimentan la violencia simbólica contra los pueblos indígenas. En palabras de la DDHPO, “toda forma de discriminación, directa o indirecta, basada en el origen étnico o color de piel, no solo es moralmente inadmisible, sino jurídicamente sancionable”.

Esta postura institucional refleja la gravedad con la que se perciben los comentarios de Laura Zapata en el contexto de la lucha por los derechos humanos en México.

En consecuencia, la DDHPO anunció que presentará una queja formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), solicitando que se analice la actuación de la actriz conforme a lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

AMLO recomienda a Laura Zapata leer para evitar el racismo

No es la primera vez que Laura Zapata es señalada desde las esferas públicas por hacer gala de su presunto clasismo y racismo.

A finales de agosto de 2022, luego de que la actriz afirmara que México es un país de “huevones” por recibir dinero de programas sociales, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema.

En una entrevista con Carlos Alazraki en Atypical TeVe, programa de Youtube, Zapata arremetió contra el presidente y sus seguidores, generando reacciones de toda índole por asegurar que México es un país “de huevones, de estira la mano”.

Desde el inicio del sexenio de AMLO, Zapata se ha posicionado en contra de la llamada 4T (Fotos: Cuartoscuro)

“Les recomendaría yo a esta señora que lea a Bonfil Batalla, que lea El México profundo; que lea a Fernando Benítez, para tener más sustento y apreciar lo que somos, la grandeza de México, y no actuar así”, dijo en una de sus conferencias matutinas.

“Y lo otro, no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior”, pidió el presidente a la actriz y añadió: “Pero esto existe desde hace mucho tiempo, y era peor antes (…) Nuestro proceso ha sido muy cruel para con los de abajo, de mucha humillación”.

Sobre esa mentalidad dijo: “es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión: ‘¿Por qué te tengo que respetar, si tú eres un naco? Yo no, yo…’ Si no soy de sangre azul… ‘Ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado, y además estudié en el extranjero, y eso me permite poder decir que soy más que tú’, porque es como un título nobiliario"

“Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo, ‘soy de la sociedad, soy famoso y puedo maltratar a cualquiera’”, aseveró el ex mandatario federal.

AMLO aseguró entonces que hay millones de personas que piensan que los mexicanos son flojos “y desde luego que eso no es cierto, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte”.

El ex presidente AMLO recomendó a la villana "ponerse a leer" para evitar sesgos racistas (Foto: Cuartoscuro)

Expuso el ejemplo de los mexicanos migrantes, que envían remesas cada año al país desde Estados Unidos.

“A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes, y aquí pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social, y cuántos buscándose la vida en la economía informal. Este es un pueblo muy trabajador que ha podido, por eso y por sus culturas, resistir todas las calamidades”.

En ese contexto pidió que se pusiera en la pantalla uno de los murales de Calakmul: “No hay ninguna razón para que alguien se sienta superior y que exista este racismo, en el caso de la discriminación a la población indígena”.