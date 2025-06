Ana Bárbara rompe en llanto tras revelar que su hijo José Emilio la traicionó: “Soy una madre dolida”

Ana Bárbara y su hijo, José Emilio, ¿reconciliación a la vista? (@anabarbaramusic)

El distanciamiento entre Ana Bárbara y José Emilio Fernández -hijo de Mariana Levy y José María Fernández ‘El Pirru’- dio un giro inesperado este 2025. Y es que la cantante destapó el origen de su conflicto: un video de ella que el joven habría grabado en la intimidad de su casa y habría intentado venderlo.

“Fue a mi casa, porque es su casa, es casa de mis cinco hijos, y me grabó y trató de vender la nota. Es lo último que voy a hablar de esto y perdón, tengo que poner espacio de cuando no me cuidan porque yo también soy humana, hago todo, les doy lo mejor de mí, los atiendo; ya estoy harta”, declaró en un encuentro con la prensa.

(IG: @emiliolevyy)

Ana Bárbara no reveló el contenido del video, pero lamentó que José Emilio, a quien considera como uno de sus hijos, supuestamente distorsionó todo ante el ojo público.

“Lejos de pedirme perdón fue y distorsionó todo con una bola de estupidec*s para cambiar la atención a otro lado y no, soy una madre dolida y mi pecho no es bodega”, añadió.

La cantante hizo referencia a las acusaciones que José Emilio ha lanzado en contra de su actual pareja, Ángel Muñoz, de presunta violencia en contra de sus hijos menores.

Javier Ceriani asegura que Ana Bárbara y Ángel Muñoz intentaron silenciarlo. (Foto: @anabarbaramusic, Instagram)

“Él lo dijo y lo reconoció, solamente voy a hacer réplica de lo que él confesó porque yo lo confronté”, añadió la famosa cantante sin antes refrendar el compromiso que hizo con José Emilio, Paula y María cuando murió su mamá Mariana Levy y se mudaron con ella.

“No solamente fui, soy y seguiré siendo la madre en la Tierra de esos niños porque yo me comprometí hace 19 años a hacerlo, porque a mí Paula una vez me dijo, con tres años, ‘Te puedo decir mamá’ y yo le dije que sí; yo no juego con la maternidad”, concluyó.

José Emilio Fernández responde a Ana Bárbara

El joven sostuvo un encuentro con medios de comunicación afuera de Televisa, en donde confirmó que intentó vender una nota sobre Ana Bárbara, pero el material nunca vio la luz, y negó haberla grabado en su casa.

Paula y José Emiliano vivieron con Ana Bárbara tras la muerte de su madre porque la cantante se casó con su padre, El Pirru. (Instagram/@emiliolevyy)

“Yo no tengo ninguna grabación. Voy a ser honesto como siempre lo he hecho, intenté vender una nota de Ana Bárbara, cosa que no era nada malo, y la razón por la que intenté vender era para comer, porque yo tenía 17 años, no tenía a nadie y tenía la desesperación de comer (...) Jamás me metería a su casa para grabarla”. declaró.

Finalmente, reiteró sus acusaciones en contra del novio de Ana Bárbara.