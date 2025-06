Tras su inesperada eliminación, Leslie Gallardo reveló por qué salió de MasterChef Celebrity México

La artista se despidió entre lágrimas de la cocina más famosade México y de sus compañeros. (@MasterChefMx)

Leslie Gallardo, participante de MasterChef Celebrity México Generaciones 2025, se convirtió en la treceava eliminada, a tan solo unos cuantos programas para llegar a la gran final. La influencer se había mostrado bastante fuerte a lo largo de la competencia, colocándose entre los 10 mejores de la cocina más famosa de México. Sin embargo, en este capítulo Les tuvo complicaciones con la cocción de su proteína durante el reto de salvación por lo que se fue directamente al mandil negro.

Siendo en esta última prueba donde su preparación “Recuerda que sabes”, que era un corte New York con papas no alcanzó los estándares de los chefs.

La conductora compartió sus sentimientos tras ser eliminada del programa, expresando que tuvo diversas emociones encontradas. “Me siento muy triste, la verdad es que mi intención sí era llegar más lejos, a la final. Me tomó muy de sorpresa, pero respeto la decisión de los jueces y soy consciente de que los ciclos, cuando tienen que terminar, terminan porque viene algo mejor”, comentó.

Leslie no logró un buen platillo en el reto de eliminación, pues reveló que se sintió muy estresada. (@MasterChefMx)

Leslie agradeció que su compañera Ofelia Medina permaneciera en la competencia, destacando su admiración y conexión con ella. “Ofelia Medina es un ser humano tan maravilloso. La conexión que yo hice con ella no la había tenido con alguien más. Mi cariño por ella es super sincero; con ella todas las mañanas me echaba mi café, la escuchaba hablar de sus novelas, de sus protagónicos. Para mí es un ejemplo a seguir. Quiero llegar a la edad de Ofelia y tener su vitalidad, esas ganas de vivir la vida”, expresó llorando.

Por otro lado, sobre los factores que influyeron en su eliminación, reconoció errores en sus decisiones finales: “Lo que me falló en definitiva fue mi toma de decisiones. Me equivoqué al escoger mi platillo final, cuando fue lo del cerdo. Yo nunca había entregado nada crudo, pero cociné con estrés en mi eliminación, y eso es lo peor que puedes hacer porque todo se lo estás pasando a tu comida”, explicó.

La influencer reconoció errores en sus decisiones finales que la llevaron a ser la eliminada. (Foto: Azteca)

De igual manera destacó el apoyo constante de su familia como una fuente de inspiración durante la competencia. “Mi mamá y mi abuelita son mi motivación para todo. Todos los días antes de levantarme le doy las gracias a Dios por tenerlas con salud y vida a mi lado”.

Por último, subrayó el aprendizaje y los lazos que el programa le dejó. “Me llevo amigos para toda la vida. Es un proyecto donde me sentí siempre protegida, querida, amada, escuchada. Me permitió mostrar mi verdadero yo, redescubrirme y que ustedes pudieran conocer realmente cómo soy”.

“Zahie comentó en la eliminación que la persona que se iba es porque se estaba estancando y con todo el respeto del mundo quiero decir que no. Nunca me sentí estancada, nunca me sentí que estuviera trabada o que no tuviera más para dar. Al contrario, todo platillo que hice lo hice con todo el amor, cariño, dedicación. Obviamente cometí errores, soy un ser humano (...) pero estancada nunca", aseguró.

“Nunca me imaginé estar en el top 10, nunca me imaginé ser la eliminada en este punto. Yo creí que me iba a correr a la semana, de verdad. Porque no cocinaba nada”.