Pati Chapoy recuerda cómo ocurrió su primer beso: “fue a los 17 años”

(Captura de pantalla/YouTube)

El primer beso suele quedar grabado como un recuerdo tierno o espontáneo, pero en el caso de Pati Chapoy, se trató de una vivencia poco convencional, tanto por la edad en que ocurrió como por el entorno en que se dio.

La periodista confesó en una entrevista con Yordi Rosado que ese momento llegó más tarde de lo que muchos podrían suponer: “fue a los 17 años”.

Durante la conversación, la periodista compartió que, en su adolescencia, las relaciones amorosas no formaban parte de sus prioridades. En lugar de explorar el mundo afectivo, concentró su atención en los estudios, el trabajo y un temprano interés por el emprendimiento.

“Era muy burra, a mí me decían quiuble y me daba la vuelta como si tuviera ocho años”, recordó entre risas, al describirse como una joven reservada y enfocada en otros intereses.

Pati Chapoy reaccionó con humor a un picante comentario hecho por el Capi Pérez sobre una supuesta rivalidad entre Ventaneando y VLA. (Ventaneando, YouTube)

Pati Chapoy reveló detalles sobre su época de estudiante

Chapoy explicó que su contexto familiar y escolar fue determinante. Luego de mudarse de Coahuila a Apasco, un pueblo cementero donde su padre encontró empleo, cursó sus estudios en una escuela religiosa, dirigida por monjas, lo que acentuó una educación estricta y alejada de la efusividad juvenil. En ese ambiente, el amor adolescente simplemente no tenía cabida.

La titular del programa de espectáculos “Ventaneando” también habló sobre sus primeros vínculos afectivos. Mencionó que, en secundaria, dos jóvenes llamaron su atención, pero ambos fallecieron tiempo después.

Este hecho dejó una huella emocional en su visión del romance y reforzó su inclinación por mantenerse al margen de las relaciones sentimentales.

(Instagram/@chapoypati)

Desde joven, Chapoy mostró una personalidad meticulosa y con visión de futuro. Recordó cómo, en la escuela, aprovechaba sus habilidades artísticas para vender dibujos a sus compañeros.

“Cuando tenía yo algún compañero que no daba una con el dibujo, volteaban a ver: ¿cuánto quieres por el dibujo y me lo vendes? Ya se lo vendía”. Este comportamiento revela una mentalidad práctica y una iniciativa poco común para su edad.

Sobre su infancia, la periodista evocó un ambiente sobrio, con escasas pertenencias y poca convivencia con sus hermanos mayores, quienes estaban ocupados con sus propias responsabilidades.

“Tampoco fui de mucho convivir. Viendo a distancia, creo que fui muy solitaria en ese aspecto”, confesó con franqueza.

Compromiso con la ética de Pati Chapoy

La figura pública que hoy conocemos, cercana a figuras del espectáculos, contrasta con esa etapa de su vida. A pesar de las amistades forjadas en su carrera, Chapoy aclaró que no siempre hay intimidad emocional en esos vínculos: la cercanía profesional no implica confidencias profundas.

Otro tema que abordó durante la charla fue su compromiso con la ética periodística. Afirmó que su programa se rige por una regla clara: no difundir información sin confirmarla previamente.

“Cuando hablo de alguien es porque ese alguien ya lo dijo, ya lo hizo público. Yo no voy a investigarte a ti algo que tú no has dicho”, sentenció. Esa línea editorial ha sido clave en la credibilidad y longevidad de su espacio en televisión.

pati chapoy albuea pedro sola (Foto: Captura de pantalla/Azteca Uno)