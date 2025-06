Sergio Andrade reaparece en redes después de que su hija Valentina de la Cuesta huyó de México por seguridad

Valentina de la Cuesta es hija de Karla de la Cuesta y Sergio Andrade; no tiene contacto con su papá. (Archivo // IG: @valentinadelacuesta)

Sergio Andrade reapareció en redes sociales tras varios años de ausencia - y luego de que su hija Valentina de la Cuesta huyó de México por seguridad- para anunciar su regreso a la industria musical.

El productor no solo reveló que retomó su carrera como compositor , también estrenó un tema titulado ‘Anda pintándose más’.

“Luego de años muy lejos de muchas cosas, he vuelto a escribir canciones con el entusiasmo y la esperanza de aquellos tiempos en que la música, las letras, el piano, los arreglos orquestales y los poemas eran mi vida, mi ilusión, el aire que respiraba…”, escribió en su canal de YouTube.

El productor fue sentenciado a 7 años y 10 meses en prisión por rapto, violación agravada y corrupción de menores por el caso Clan Trevi Andrade. (YT: Sergio Andrade)

Andrade no profundizó en detalles sobre su nuevo proyecto musical, pero compartió un mensaje de agradecimiento.

“Le agradezco a Dios esta nueva oportunidad de expresar sentimientos y emociones para establecer comunicación con el mundo por medio de lo más noble que hay para alimentar el espíritu: ese bueno, eterno, maravilloso compañero de la Humanidad: el ARTE...!”, dijo.

Lo que más llamó la atención fue que el productor reapareció tan solo unos días después de que Valentina de la Cuesta -hija que tuvo con Karla de la Cuesta- abandonó México por temas de seguridad.

Cabe mencionar que padre e hija no tienen ningún tipo de contacto.

(IG: @valedelacuesta)

¿Por qué Valentina de la Cuesta huyó de México?

La influencer dejó México a finales de mayo debido a problemas de seguridad. La noticia fue confirmada por sus compañeras del podcast Tecito de Calzón el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, después de varias semanas de ausencia, Valentina reapareció en redes sociales para explicar los motivos detrás de su partida.

“Si no he denunciado públicamente las agresiones tan inhumanas que estamos viviendo por los ataques de estas personas es porque no sé a dónde puedan ser capaces de llegar. Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. Por eso no he declarado nada, ni lo haré, porque me muero de miedo“, escribió en Instagram.

(IG: @valentinadelacuesta)

La influencer se reservó las identidades de los responsables y detalles específicos por miedo a represalias, pero entre líneas relacionó la situación que está travesando con el Clan Trevi-Andrade.

“El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar. Tragarnos este sufrimiento mi familia y yo, y seguir compartiendo el libro (’Todo sale a la luz’)”, concluyó.

Se trata nada más ni nada menos que del libro que Karla de la Cuesta publicó en 2024, donde narra todo lo que vivió con Sergio Andrade, Gloria Trevi, Mary Boquitas en la década de los 90, un caso que es recordado en la actualidad como el Clan Trevi-Andrade.