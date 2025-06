Linda Casillas quería alejarse de Sergio Andrade, pero lo que pasó después la convirtió en su primera esposa

(Captura de pantalla youtube alineate y abre tus alas/archivo)

En enero de 2025, Linda Casillas —la primera esposa de Sergio Andrade— rompió el silencio en el canal de YouTube Alinéate y Ábrete a Tus Alas y narró en detalle el infierno que vivió al lado del polémico productor.

Su testimonio cobra una nueva relevancia hoy, tras la sorpresiva reaparición de Andrade en redes sociales y el lanzamiento de una nueva canción, Anda pintándose más, apenas unos días después de que su hija Valentina de la Cuesta abandonara México por razones de seguridad.

Mientras Sergio dice “volver al arte con entusiasmo”, el testimonio de Linda deja en evidencia el patrón de abuso que, décadas antes, ya se gestaba mucho antes del escándalo del Clan Trevi-Andrade.

Linda actualmente no se dedica a la música ni es una persona pública, pero reapareció para apoyar a las demás denunciantes (El Canal de Ponchote/YouTube)

“Yo no me quería casar, él me forzó a casarme”, dijo Casillas en su entrevista para el canal de youtube Alineate y Abre tus alas.

Ahí, contó que vivió cuatro años encerrada y controlada, hasta que logró huir. El divorcio llegó solo cuando él ya había decidido casarse con otra mujer.

“Yo no me quería casar, él me forzó”: cómo fue obligada a casarse con Sergio Andrade

“Me encerraba con llave, no sé cuándo fue la primera vez o la causa, pero lo normalicé de tal manera que una vez estaba lavando y un vecino me dice: ‘¿me prestas una cubeta?’ y yo: sí, luego dije: cómo se la voy a pasar si estaba encerrada”, relató Linda sobre la forma en que vivía aislada.

Contó que una vez cuando intentó dejarlo, Andrade la manipuló emocionalmente: “Le dije: ‘Ya me voy’ y él de: ‘No, si te vas me mato’ y se ponía el cuchillo. Agarré, me fui. Me fui caminando de Naucalpan a Neza y él detrás de mí implorándome que regresara”.

(Youtube/alineate y abretusalas)

El momento decisivo ocurrió cuando Andrade logró convencerla de casarse para no “desilusionar” a su padre.

Según lo detallado por Linda, cuando llegó a casa de sus padres, su mamá escuchó que Andrade le dijo a su hija que se quería casar, pero ella se negaba. La mujer defendió a la joven.

No obstante, el padre de Casillas era sumamente tradicional y esto influyó seriamente en lo que aconteción después.

“Va pasando mi papá y Sergio le dice: ‘le tengo una noticia: nos vamos a casar’. A mi papá se le iluminó la cara. Se me rompió el corazón y dije: ‘sí’, no quise desilusionarlo”.

La boda fue un trámite sin alegría: “Nos casamos en una delegación, desayuno en el Vips, sus testigos y se acabó. Esa fue mi gran boda”, recordó Linda.

Andrade estaría atravesando graves problemas de salud (Foto: Archivo)

“Hasta el taxi le tuve que pagar”: cómo logró divorciarse y zafarse del productor

Después de años de encierro, control y gaslighting, Linda logró irse, pero Andrade se negó a otorgarle el divorcio.

Durante ese tiempo, ella buscó trabajo, fue modelo e intentó triunfar en la idustria pero el productor usó sus influencias para bloquearla: “Le hablo a la directora y me dijo: ‘¿y no quedaste?’. De arriba saca a uno y me mete a mí cuando él ya había movido sus hilos para sacarme”.

El momento de liberación llegó inesperadamente: “Un día me llama y me dice: ‘¿te quieres divorciar?’ Le dije: ‘claro que sí’. Él: ‘nos vemos en tal juzgado’. Llega en taxi, no traía dinero, hasta el taxi le tuve que pagar. Yo pensé que a la semana se había casado con Raquenel, pero fue a los dos días. Gracias a eso me pude zafar de eso”.

El controvertido productor musical, quien fue un director artístico de CBS en 1979, no era considerado apuesto

La reaparición de Sergio Andrade tras huida de su hija

La entrevista de Linda resurge en un momento en el que Sergio Andrade vuelve a ser tema de conversación. El productor anunció este junio su regreso a la música, tras años de ausencia, mientras su hija Valentina de la Cuesta huía del país por temas de seguridad y miedo a represalias.

Valentina compartió en Instagram: “Nos han quitado todo ya. ¿Falta la vida? No lo sé. (…) El acto más valiente que puedo hacer por ahora es aguantar”.

Mientras Andrade agradece “al arte” por darle una nueva oportunidad, el pasado vuelve a confrontarlo.