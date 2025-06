Alicia Villarreal publica misterioso mensaje en redes sociales tras polémica con Arturo Carmona y Cruz Martínez

Créditos: Cuartoscuro - IG, mtzcruz

Alicia Villarreal ha generado controversia tras publicar un mensaje en sus redes sociales dirigido a los “hombres de mentira”, lo que ha desatado especulaciones sobre si se trata de una indirecta para sus exparejas, el actor Arturo Carmona y el músico Cruz Martínez.

Martha Alicia Villarreal Esparza, conocida por éxitos como “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti”, escribió en una publicación de Instagram: “A los hombres de mentira les quedan grandes las mujeres de verdad”.

Sus palabras han captado la atención de sus seguidores y de los medios de comunicación, pero hasta el momento, la cantante de regional mexicano no ha confirmado si el mensaje constituye una indirecta para sus exparejas.

Sin embargo, los presentadores del programa “Sale el sol” han sugerido que las palabras de la cantante podrían tener una dedicatoria específica, pues recientemente se ha visto involucrada en la controversia con el galàn de melodramas.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas por sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y admiración con comentarios como: “Con esa voz y ese rostro tan hermoso puede tener al hombre que quiera”, “La más hermosa de Monterrey”, “Me encanta esa rola”, “qué voz tan bella, qué fuerza interpretativa”, entre muchos otros.

Hija de Alicia Villarreal enfrenta críticas por no apoyar públicamente a su mamá

En medio de todo lo que está viviendo Alicia Villarrel el nombre de su hija, Melenie Carmona, también ha salido a relucir, pues contrarió a su mamá, ha preferido guardar silencio públicamente y mostrarse neutral.

Por ello, Arturo Carmona no dudó en defender a su primogénita y aseguró que al ser un tema legal lo mejor es no hacer pública su postura, pues sus palabras pueden ayudar o entorpecer el proceso.

“Es mi hija, yo no estoy en un proceso legal, la parte materna sí, lo que pueda decir mi hija puede afectar la parte legal”, declaró Carmona.

Asimismo, compartió el consejo que le dio a su hija desde el inicio de la controversia familiar, una recomendación fue clara y directa: “El consejo que le he dado a mi hija en esa situación tan difícil familiar es: ‘Mi amor, no digas nada’. Y no digas nada, no porque no te manifiestes a defender a alguien. Mi hija está neutral”.