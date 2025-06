Bárbara de Regil estalla contra Susana Zabaleta; asegura que no es una persona directa

Bárbara de Regil ventiló hace poco el conflicto que tuvo con Susana Zabaleta durante las grabaciones de "Rosario Tijeras". Foto: Cuartoscuro

Bárbara de Regil generó controversia tras el estreno del programa “Secretos de Parejas” en Canela TV, pues en uno de sus primeros capítulos aseguró que fue agredida físicamente por Susana Zabaleta durante las grabaciones de la serie “Rosario Tijeras”.

Dicha situación ha sido comentada por ambas partes; sin embargo, en un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación la actriz estalló nuevamente contra su colega, asegurando que es una persona grosera.

“Sabemos cómo es la señora Susana Zabaleta, basta con poner su nombre en cualquier red social y te salen videos en donde dice ‘si me cae mal la provoco’ y cosas muy extrañas que no entiendo, insulta y todo”, dijo haciendo referencia a lo que anteriormente comentó en el reality show.

De Regil decidió romper el silencio sobre varios aspectos de su vida en el reality show Secretos de Pareja. (Canela TV, YouTube)

De acuerdo con la también creadora de contenido, parte del equipo con el que trabajaron se percató de la actitud que tenía ‘La Zabaleta’, por lo que aseguró que no es una persona directa como muchas veces ha dicho.

“Yo no tenía el gusto de conocerla, ella tuvo el honor de participar en muy pocas escenas, yo creo que fueron tres días de llamado. No es directa, más bien siento que es un poco grosera, porque hay una diferencia entre ser directa y grosera”.

Debido a que la situación que vivieron no pasó desapercibida por ninguna de las partes, De Regil compartió que le hizo una advertencia tras lo ocurrido pues sabe que tiene que poner límites: “Le dije ‘conmigo no seas brusca’ porque acá también tenemos una cabr*** y media”.

¿Qué pasó entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta?

Bárbara de Regil relató que el supuesto incidente con su compañera ocurrió durante una videollamada que mantenía con su hija Mar en las grabaciones.

Según su versión, Zabaleta habría imitado de manera burlona su interacción, lo que derivó en un comportamiento que De Regil calificó como agresivo, lo que dejó una huella significativa en su experiencia durante la producción de “Rosario Tijeras”.

Tras lo ocurrido, volvieron a tener otro encuentro, pero en esta ocasión también existió una agresión física por parte de la cantante de soprano.

“Me metió un ma* y me pega horrible, y dije: ‘Es broma’. Volteo y le digo: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me dijo: ‘Yo no me llevo pesado. Yo vivo pesado’”, recordó.

La versión de Regil no fue bien vista el público del programa, pues muchos señalaron que no es la primera vez que actriz con la que tiene problemas con sus compañeros.