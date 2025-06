Alcalde de Uruapan muestra video del campo de adiestramiento del narco; pide a Sheinbaum no lo deje solo

Foto: Infobae México

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán negara la existencia de un campo de adiestramiento en el municipio de Uruapan, el edil Carlos Manzo publicó un video en el que asegura que es la evidencia de la existencia del mismo.

A través de la cuenta oficial de Facebook, Manzo publicó un video que “muestra que hay grupos criminales que tienen campos de entrenamiento paramilitar con fuerte presencia de colombianos y venezolanos en la región de la Meseta Purépecha de Uruapan y de todos los cerros que rodean”.

“Uruapan está rodeado de grupos criminales de todos los colores y sabores que día con día atentan contra la seguridad y la paz social de nuestro municipio”, escribió en su publicación.

"Delincuente que se tope que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, hay que abatirlos”, dijo. (Captura de pantalla)

En entrevista con Infobae México el 17 de junio, el alcalde aseguró que habían hallado un campamento de adiestramiento clandestino en la región de la Meseta Purépecha.

“En un operativo, ingresamos tras recibir reportes sobre una persona que había sido privada de su libertad”, relató Manzo. Según el alcalde, el hallazgo incluyó municiones calibre 50 y AK-47, así como ropa táctica.

Afirmó que encontraron videos en un teléfono celular abandonado en el sitio, donde se muestran actividades de entrenamiento del campo de adiestramiento.

Tras lo dicho por el alcalde de Uruapan, el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, negó que se haya detectado un centro dedicado a reclutar y entrenar a integrantes de la delincuencia organizada.

El alcalde de Uruapan había sido confrontado por la violencia en la región | Foto: Facebook Carlos Manzo

“En Michoacán no han sido detectados campos de adiestramiento paramilitares”, comentó el secretario de Seguridad Pública.

Oseguera Cortés aclaró que al momento no existen antecedentes claros ni denuncias que reporten la existencia de dichos sitios.

“En el municipio de Uruapan estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales, al día de hoy no existen evidencias que confirmen la existencia de algún campo de adiestramiento en Michoacán”, señaló Oseguera Cortés.

El edil mostró una grabación donde se observan a varios sujetos armados siguiendo instrucciones; la SSP de Michoacán había negado lo denunciado. (Facebook/@CarlosAlbManzo)

Alcalde de Uruapan pide a la Federación no lo dejen solo

En la misma publicación, el alcalde Carlos Manzo pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no lo dejen solo.

“Lo único que le pedimos a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Gobierno Federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Secretario Omar García Harfuch que no dejen solo a Uruapan y que hagan lo que tengan que hacer para que a la gente honesta y trabajadora de Uruapan no la sigan perjudicando con secuestros, homicidios, extorsiones y robo de vehículos. Pedimos a los delincuentes que se alejen de Uruapan y que no sigan matando a gente inocente entre sus pugnas criminales (sic)”, escribió.

Señaló que en su municipio no les importa a que grupo criminal detengan “solamente pedimos paz y seguridad para la población. Hago este llamado debido a que los delitos que cometen estos individuos son delitos del orden federal que le compete a la Federación poner puntual atención para resolver está problemática”.