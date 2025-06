Leonardo García vive zafarrancho con la prensa y confiesa si violentó a su mamá

El actor aclaró rumores sobre su vida privada - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

El actor Leonardo García vivió un momento incómodo durante la presentación de su obra “Soltero, casado, viudo y divorciado” en donde al término de la conferencia de prensa fue rodeado por periodistas que le cuestionaron aspectos de su vida personal.

En ese momento el hijo de Andrés García mostró su preocupación por la seguridad de los reporteros, por lo que expresó lo siguiente.

“Qué onda, van a lastimar a alguien aquí”. La situación escaló cuando, en plena insistencia por obtener declaraciones sobre aspectos privados, el actor, visiblemente incómodo, advirtió: “ya no voy a hablar de mi vida privada”, justo antes de que varios camarógrafos cayeran al suelo en medio de empujones y gritos de “cuidado, cuidado, cuidado”.

¿Leonardo García fue violento con su madre?

El intercambio con la prensa se tornó tenso después de que las preguntas derivaron hacia temas personales. Aunque inicialmente intentó retirarse por una salida alterna del teatro, García finalmente accedió a contestar algunos cuestionamientos sobre recientes rumores que lo involucran en un presunto episodio de violencia contra su madre, Sandra Vale, en Acapulco.

El actor negó de forma categórica cualquier maltrato hacia su madre y criticó la propagación de rumores infundados. Ante los micrófonos de Venga la Alegría sostuvo lo siguiente.

“No se crean las cosas que dicen y menos cuando no lo dice la persona personalmente, ustedes han visto que siempre estoy con ella, en su cumpleaños, siempre estoy en todo, luego la llevamos a comer, que se vean las cosas buenas, no la tenemos abandonada, siempre estoy con ella y vean las cosas y ya no le voy a dar más vuelta.

“Es que lo que uno diga, va a ser usado en la contra de uno porque así es el formato hoy en día desafortunadamente, si una persona lo dice todavía, pero no pueden dejarse llevar por cosas que pueden ser inteligencia artificial, pueden modificar las cosas”.

Con estas palabras, García aludió al riesgo de desinformación y manipulación que, según él, enfrentan las figuras públicas.

¿Qué dijo Leonardo García de Margarita Portillo?

El tema cobró relevancia semanas atrás por la circulación de versiones que señalaban a Leonardo García por un supuesto episodio violento con su madre.

Estas afirmaciones se atribuyeron en parte a la influencia de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, padre del actor, quien habría tenido diferencias con la familia tras el fallecimiento del icónico actor.

Cuestionado sobre esta hipótesis, García respondió: “puede ser, puede ser exactamente, quieren dañar mi imagen, mi mamá ya salió, ya dijo que no fue cierto y ya quédense con eso. Hay alguien que sí quiere hacer daño y es muy vil y muy feo que utilicen esas artimañas y no dejar que vayas a decirlas, está muy mal”. Así, García dejó entrever la posibilidad de una campaña de desprestigio en su contra.

Leonardo García insistió en evidenciar la atención constante que brinda a su madre, subrayando el tiempo compartido en fechas importantes y actividades cotidianas, y pidió a la opinión pública no dar peso a informaciones sin sustento difundidas por terceros: “hay que ver las cosas buenas… no la tenemos abandonada”.

Leonardo García preocupado por la inteligencia artificial

Además, el actor mostró preocupación por el uso de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que podrían facilitar la creación y difusión de contenidos alterados o completamente inventados relacionados con su persona.

“No pueden dejarse llevar por cosas que pueden ser inteligencia artificial, pueden modificar las cosas”. Con esto, apuntó a los desafíos reputacionales que enfrentan los personajes conocidos frente a los cambios recientes en la manera como se consume y produce información pública.

García evitó profundizar en cuestiones personales, reiterando su interés en limitar la conversación a su trabajo escénico, aunque las circunstancias del encuentro lo obligaron a referirse brevemente a las polémicas recientes.

