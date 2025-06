“Está en perfectas condiciones”, titular de Segob desmiente problema de salud del fiscal Gertz Manero

Rosa Icela Rodríguez negó que el fiscal Gertz Manero esté hospitalizado. | Presidencia

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (SEGOB), desmintió que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República (FGR), esté hospitalizado y en “delicado estado de salud”, luego de que ayer trascendió que fue internado de emergencia.

En La Mañanera, la Rodríguez Velázquez aclaró que Gertz Manero participó ayer en diversas reuniones con funcionarios del gobierno federal y que incluso, “está en perfectas condiciones” de salud.

“Ayer hubo reuniones diversas con servidores públicos del gobierno de México con él. Está en perfectas condiciones. Esa es la información que tenemos al momento”, dijo en La Mañanera.

Ayer, se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que el fiscal Gertz Manero presuntamente fue hospitalizado de emergencia por una afección cardiaca.

Según la información difundida en redes sociales por el periodista Salvador García Soto, Gertz Manero fue internado en el Centro Médico ABC el 9 de junio pasado, por un cuadro de obstrucción de arterias coronarias, según un informe médico firmado por Carlos Alberto Merigo Azpir, que publicó el periodista.

De acuerdo con el mismo documento, ante la gravedad del caso, se le practicó un cateterismo, lo que lo llevó a permanecer hospitalizado durante cinco días en el área crítica.

Durante este tiempo, su estado fue clasificado como “delicado” y con pronóstico “reservado a evolución clínica”, según una nota de seguimiento médico.

Supuestamente, el 14 de junio, mientras seguía bajo observación, su familia decidió trasladarlo a su casa citando problemas de confidencialidad en el hospital.

El periodista pidió a las autoridades mayor transparencia en el caso; sin embargo, en ese momento ninguna autoridad ni el propio Gertz Manero se posicionaron sobre dicha información.

“Aquí está la nota médica sobre el internamiento, diagnóstico y el cateterismo que le practicaron al fiscal Gertz Manero en el Hospital ABC de Santa Fe. Sería mejor informar sobre el estado de salud del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y no andar pretender que no paso. Si el fiscal ya está en su despacho y recuperado que bueno por él, pero de que estuvo “Delicado” y hospitalizado, no hay duda", escribió en su perfil @SGarciaSoto.