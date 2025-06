Periodista asegura que el fiscal Alejandro Gertz Manero fue internado de urgencia y se encuentra “delicado de salud”

Alejandro Gertz Manero es el fiscal General de la República (Galo Cañas/CUARTOSCURO)

El periodista Salvador García Soto dio a conocer que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tuvo que ser hospitalizado de urgencia por una dolencia en el corazón. Debido a la naturaleza del padecimiento, su estado de salud fue reportado como “delicado”, por lo que pidió a las autoridades mayor transparencia en el caso.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, Salvador García Soto dio a conocer una imagen de la nota médica que corrobora el internamiento del fiscal. Según mencionó, el documento fue emitido por el Centro Médico ABC y pidió informar sobre el estado de salud del funcionario.

“Aquí está la nota médica sobre el internamiento, diagnóstico y el cateterismo que le practicaron al fiscal Gertz Manero en el Hospital ABC de Santa Fe. Sería mejor informar sobre el estado de salud del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y no andar pretender que no paso. Si el fiscal ya está en su despacho y recuperado que bueno por él, pero de que estuvo “Delicado” y hospitalizado, no hay duda", escribió en su perfil @SGarciaSoto.

Alejandro Gertz Manero no ha dado a conocer un pronunciamiento oficial (Presidencia)

Fue en su columna titulada “Serpientes y escaleras” donde el periodista dio a conocer mayores detalles acerca del evento padecido por Gertz. Según dijo, el funcionario de 85 años ingresó a urgencias del Centro Médico ABC la noche del pasado 9 de junio de 2025. El diagnóstico consistió en un cuadro de obstrucción de las arterias coronarias, según consta en el documento firmado por el médico Carlos Alberto Merigo Azpiri.

Debido a la gravedad, el funcionario fue sometido a un cateterismo que lo mantuvo en hospitalización durante cinco días, dentro del área crítica. En dicho periodo el diagnóstico era “delicado” y su pronóstico “reservado a evolución clínica”, según se lee en la “Nota de seguimiento de Medicina Crítica/Medicina Interna”.

Por mandato constitucional, Alejandro Gertz Manero debe permanecer en el cargo de la FGR hasta el año 2028

De igual manera, García Soto informó que el 14 de junio, cuando se encontraba todavía bajo observación médica, la familia del fiscal optó por trasladarlo a su casa debido a “los problemas de confidencialidad” detectados dentro del centro hospitalario. Según atribuyó a fuentes médicas y familiares, Alejandro Gertz Manero se encuentra “delicado” aunque estable.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento del fiscal Alejandro Gertz Manero, así como tampoco de la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, el periodista sugirió que debe haber mayor transparencia en torno al caso ante la posibilidad de que la ausencia del funcionario comprometa las labores de la entidad.