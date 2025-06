Arturo Carmona insinúa haber sufrido violencia de parte de Alicia Villarreal

El actor rompió el silencio ante las acusaciones de la cantante y señaló que él solo se estaba defendiendo. Fotos: Cuartoscuro

Arturo Carmona expresó su descontento tras la reciente difusión de un video en redes sociales que ha reavivado un episodio de su vida personal ocurrido en 2001.

En el material, Blanca Martínez, conocida como ’La Chicuela’, lee una carta escrita por Alicia Villarreal, quien en ese entonces era esposa de Carmona, en la que se menciona un supuesto incidente de violencia. “Ya me están tachando de violentador, de que soy un golpeador a raíz de eso”, declaró Carmona al ser abordado por la prensa.

La carta que ha generado controversia, trajo nuevamente a la luz un tema que, según Carmona, ya había sido resuelto en su momento. Durante su declaración, el actor señaló directamente a ’La Chicuela’ por lo que considera una acción innecesaria al “revivir” un asunto delicado de su vida personal.

Según explicó, la situación se originó por un malentendido en torno a la interpretación de la carta. “Hoy en día hay tantos términos que se pueden interpretar o tomar otro rumbo”, afirmó, refiriéndose a cómo se ha manejado la información.

En sus declaraciones, Carmona ofreció su versión de los hechos, asegurando que en el incidente mencionado en la carta, él únicamente actuó para detener una agresión en su contra.

“Yo lo que hice fue detener una agresión que estaba sucediendo en ese momento y hasta ahí voy a contar”, explicó, subrayando que no desea profundizar más en el tema.

También lamentó que ahora se le esté señalando como responsable de actos de violencia. “Ya estoy un poco cansado de que siempre es uno el que violenta o que uno es el que siempre comete el error”, expresó con evidente molestia.

El actor reconoció que, como cualquier ser humano, tiene defectos y ha cometido errores, pero enfatizó que no es justo que se le etiquete de manera negativa por un episodio que, según él, ha sido malinterpretado. “Soy un ser humano que tiene muchos errores, muchos defectos. Pero esta situación ya se está saliendo de control”, afirmó, dejando claro su postura frente a las acusaciones.

La cantante y el actor protagonizaron una boda televisada en 1997 Credito: Jésus Avilés de Infobae México

Al ser cuestionado sobre las acciones de ’La Chicuela’, Carmona explicó que la información en dicha lectura de la carta no refleja la verdad completa de lo sucedido. “No contó la verdad completa... si existió esta carta, si la leyó, solamente que no contó completa la historia y eso fue lo que desató todo esto”, afirmó.

Por otro lado, el actor negó categóricamente las acusaciones de agresión física hacia Alicia Villarreal. Aunque reconoció que hubo un episodio complicado en el pasado, aclaró que no hubo violencia de su parte. “Lo que escuché de esta lectura que hizo esta periodista, no es real. Si hubo un capítulo no agradable donde fueron situaciones no buenas, pero de que yo haya agredido, golpeado... eso es falso totalmente”, declaró.

“Ni siquiera defenderme, fue detener una agresión hacia mi persona, no respondí tampoco con una agresión”.