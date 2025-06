Alessandra Rosaldo revive la ruptura que la separó de Eugenio Derbez: “Lloré por meses”

Alessandra Rosaldo confesó que decidió separarse de Eugenio Derbez al inicio de su relación para priorizar su bienestar emocional (Archivo)

Alessandra Rosaldo confesó que tomó la difícil decisión de separarse de Eugenio Derbez al inicio de su relación, a pesar de amarlo profundamente, debido a que ambos enfrentaban problemas emocionales y diferencias en sus expectativas de vida.

La cantante mexicana compartió detalles de este proceso en una entrevista reciente, donde habló sobre cómo la terapia psicológica y el amor propio la llevaron a tomar decisiones cruciales para su bienestar.

De acuerdo con declaraciones realizadas en el podcast de Martha Debayle, Alessandra Rosaldo explicó que, aunque su matrimonio con Eugenio Derbez es ahora estable, hubo un momento en que todo estuvo al borde del colapso.

La artista relató que la terapia fue clave para cuestionar profundamente su relación y, finalmente, decidir terminarla. “Me sentía perdida”, expresó al recordar esa etapa de su vida.

La terapia psicológica fue clave para que Alessandra Rosaldo enfrentara crisis emocionales y se replanteara su rol en la relación con Derbez (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Según explicó, durante años había asumido un rol controlador y protector en sus relaciones, pero con Eugenio enfrentó el desafío de estar con alguien que también cuidaba de ella, lo que la llevó a replantearse su papel en la pareja.

Uno de los momentos más emotivos de su testimonio fue cuando reveló que, tras la ruptura, pasó meses llorando por la separación.

“Lloré por meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir porque ninguno de los dos estábamos bien”, reconoció. Este proceso, aunque doloroso, le permitió reflexionar sobre sus patrones emocionales y trabajar en ellos.

La convivencia con Aislinn Derbez, hija del comediante, fue otro factor que incrementó la tensión en la relación. Alessandra explicó que la dinámica familiar la hacía sentir desplazada, describiendo cómo su lugar en la relación se diluía. “Las dos éramos señoras de la casa”, comentó, refiriéndose a la complejidad de compartir el espacio con Aislinn.

Tras la separación, Alessandra pasó meses reflexionando sobre sus patrones emocionales y trabajó en romper ciclos que la afectaban (Fotos: Instagram/@ederbez)

Esta situación generó conflictos internos que afectaron su estabilidad emocional, llevándola a reconocer que necesitaba un cambio para proteger su bienestar.

Además, Alessandra reveló que una de las principales diferencias entre ambos en ese momento era su visión sobre el futuro. Mientras ella deseaba formar una familia y construir un proyecto de vida en común, Eugenio no compartía ese deseo.

“No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia, eso yo lo deseaba con él”, afirmó. Esta discrepancia en sus planes de vida fue determinante para que Alessandra decidiera poner fin a la relación, priorizando sus propios sueños y necesidades.

La conexión entre Alessandra y Eugenio comenzó en 2005, cuando se conocieron durante una grabación televisiva. Según relató la cantante, desde el primer momento sintió una atracción especial. “Nos sonreímos, algo pasó, había estrellitas alrededor”, recordó en una entrevista con Yordi Rosado.

La convivencia con Aislinn Derbez generó tensiones en la relación de Alessandra y Eugenio, afectando su estabilidad emocional (Foto Instagram: @aislinnderbez)

Un año después oficializaron su relación y, en 2012, Eugenio le propuso matrimonio de manera memorable: disfrazado de príncipe enmascarado, montado en un caballo blanco y acompañado por Jesús Navarro, de la banda Reik, quien interpretó la canción “Creo en ti”. Ese mismo año se casaron y, en 2014, nació su hija Aitana, la primera de Alessandra y la cuarta de Eugenio.

Tras la separación, ambos iniciaron un proceso de sanación emocional que los llevó a reconciliarse. Alessandra destacó que la terapia fue fundamental para romper patrones del pasado y redescubrir su valor personal. “Yo rompí un patrón con él. Estaba acostumbrada a ser la que rescata. Aquí fue distinto. Me sentí cuidada y no supe cómo estar en ese papel”, explicó.

Por su parte, Eugenio también mostró disposición para cambiar su perspectiva sobre el compromiso, lo que permitió que la pareja retomara su relación desde una base más sólida.

Actualmente, Alessandra y Eugenio continúan juntos, cuidando de su hija y colaborando en proyectos como el reality show “De viaje con los Derbez”. La cantante enfatizó que, aunque el proceso fue difícil, fue necesario para su crecimiento personal y para construir una relación más saludable. “Gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó”, concluyó.