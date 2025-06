María José anuncia nuevos shows en Auditorio Nacional: fechas, preventa y precios para ‘Ahora o Nunca Tour’

María José se presentará en el Auditorio Nacional de Ciudad de México los días 14 y 15 de noviembre como parte de su gira Ahora o Nunca (Ocesa)

La cantante mexicana María José, conocida como “La Josa”, ha anunciado dos nuevas fechas para su gira “Ahora o Nunca” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, tras agotar las entradas de sus primeras presentaciones en cuestión de días.

Los nuevos conciertos están programados para el 17 y 18 de octubre, y los boletos estarán disponibles en preventa Banamex el 16 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general comenzará el 17 de junio en Ticketmaster y las taquillas del recinto.

Estas nuevas fechas se suman a los conciertos previamente anunciados para el 14 y 15 de noviembre, los cuales también lograron un rotundo éxito al venderse por completo.

Con esta respuesta del público, María José reafirma su posición como una de las artistas más destacadas del Pop latino y una de las intérpretes mexicanas más queridas.

María José anuncia nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar entradas de sus presentaciones iniciales en su gira "Ahora o Nunca" (Ocesa)

La gira “Ahora o Nunca” no solo celebra el lanzamiento de su nuevo EP, sino que también ofrece un recorrido por los éxitos que han marcado la carrera de la cantante.

Entre los temas que los asistentes podrán disfrutar en vivo se encuentran “Si no es ahora, no es nunca”, “Me equivoqué”, “Prefiero ser su amante” y “No soy una señora”.

Estos hits han consolidado a María José como una de las voces más poderosas y versátiles de la música en español.

Los conciertos del 17 y 18 de octubre se suman al éxito de las fechas programadas para noviembre en la gira de María José (Foto AP/Eduardo Verdugo)

A lo largo de su trayectoria, María José ha conquistado importantes escenarios, sumando hasta la fecha 24 presentaciones en el Auditorio Nacional y un concierto en el Palacio de los Deportes, además de participar en festivales de gran relevancia como Tecate Emblema y Vive Latino 2025, donde fue invitada especial y recibió ovaciones del público.

La carrera de María José comenzó como integrante de Kabah, una de las agrupaciones más icónicas del Pop mexicano de los años noventa. Sin embargo, fue en 2007 cuando decidió emprender su camino como solista con el lanzamiento de su álbum homónimo, en el que fusionó géneros como Pop, Dance y Balada.

Este proyecto marcó el inicio de una nueva etapa que la llevó a consolidarse como una de las figuras más influyentes de la música en México.

Además de su éxito en la música, María José ha incursionado en otros ámbitos del entretenimiento. Ha sido juez en programas de televisión como La Voz y Pequeños Gigantes, y ha protagonizado producciones teatrales como Jesucristo Superestrella.

Los boletos para las nuevas fechas de María José estarán disponibles en preventa Banamex el 16 de junio y en venta general desde el 17 (Foto: Instagram)

Su versatilidad y talento también la han llevado a abrir conciertos de artistas internacionales como Gwen Stefani en el The Sweet Escape Tour en 2007 y Rihanna en el The Good Girl Gone Bad Tour en 2009.

Costo de los boletos para el concierto de María José

Preferente A: $2 mil 806 pesos mexicanos

Preferente B: $2 mil 806 pesos mexicanos

Preferente C: $2 mil 440 pesos mexicanos

Preferente D: $2 mil 318 pesos mexicanos

Luneta A: $1 mil 952 pesos mexicanos

Luneta B: $1 mil 342 pesos mexicanos

Luneta C: $1 mil 342 pesos mexicanos

Balcón A: $1 mil 952 pesos mexicanos

Balcón B: $1 mil 342 pesos mexicanos

Balcón C: $1 mil 342 pesos mexicanos

Primer Piso A: $1 mil 220 pesos mexicanos

Primer Piso B: $1 mil 97 pesos mexicanos

Primer Piso C: $976 pesos mexicanos

Primer Piso D: $854 pesos mexicanos

Segundo Piso A: $732 pesos mexicanos

Segundo Piso B: $610 pesos mexicanos

Segundo Piso C: $488 pesos mexicanos

Segundo Piso D: $366 pesos mexicanos

Los precios expresados con anterioridad ya incluyen el cargo por servicio de la boletera Ticketmaster.