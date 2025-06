Los Alegres del Barranco estrenan corrido antinarco tras polémica y multas por apología del delito

Los Alegres del Barranco, agrupación sinaloense investigada por la Fiscalía de Jalisco por presunta apología a la violencia. (Foto: Los Alegres del Barranco, Facebook)

Los Alegres del Barranco se envolvieron en una gran polémica y hasta fueron multados por proyectar imágenes de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, durante uno de sus conciertos.

Los músicos incluso se quedaron sin visa, pero ahora lanzaron una canción con un mensaje anti narcotráfico. El consejo se estrenó poco después de las 16:00 del domingo 15 de junio, justo en el Día del Padre, el lanzamiento de este corrido sucede después de que la agrupación fuera investigada por la Fiscalía de Jalisco por apología del delito.

A diferencia de la mayoría de corridos, esta canción no enaltece ni describe la vida de los narcotraficantes, si no que busca ser un mensaje para que las y los jóvenes rechacen ser reclutados y no idealicen la vida del crimen organizado.

En la letra de su nuevo sencillo, Los Alegres del Barranco mencionan que si bien las filas del crimen organizado podrían parecer atractivas para muchas personas por los lujos, la realidad es que la prisión o la muerte son un destino seguro.

La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Letra de El consejo, canción antinarco de Los Alegres del Barranco

Voy a darte un buen consejo

por si quieres llegar a viejo

No te enganches con lo malo

nada bueno deja eso

Si crees que es dinero fácil

ponle atención a estos versos

Hay sueños que se te cumplen

y después son pesadillas

pierden lo más importante

libertad y familia

eso si tuviste suerte

y no perdiste la vida

Siempre existen más opciones

para salir adelante

no todo es como lo pintan

una vez que te enredaste

sólo quedan dos caminos:

el del panteón o la cárcel

Carros, lujos y mujeres

crees que los conseguirías

¿Cuánto tiempo has de tardarte

para cuando llegue el día

en que sepas que ese mundo

es mentira y fantasía?