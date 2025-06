¿Expriista Manlio Fabio Beltrones coquetea con Morena? Exhorta a la oposición apoyar a Sheinbaum frente a EEUU

Los rumores sobre una posible colaboración con la 4T se avivaron con estas declaraciones.(X/@MFBeltrones)

El senador y expriista Manlio Fabio Beltrones sorprendió al hacer un llamado directo a la oposición para cerrar filas en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de la creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos. En declaraciones emitidas durante una conferencia de prensa, el legislador subrayó la importancia de dar prioridad al interés nacional por encima de los desacuerdos partidistas lo que aumentó los rumores de una posible afiliación a Morena ahora que se encuentra sin partido.

Beltrones, conocido por su trayectoria dentro del PRI y su participación en la vida política nacional, señaló que México atraviesa por momentos difíciles en la relación bilateral con el país vecino. “Es un nuevo momento, aun cuando algunos piensan distinto, creo que el gobierno mexicano y Claudia Sheinbaum necesitan de todo el apoyo de las fuerzas políticas, por más diferencias que se tengan”, afirmó, haciendo eco de una postura conciliadora y dejando de lado, al menos momentáneamente, la confrontación política.

Redadas contra migrantes, el problema más grave

En semanas recientes, los desencuentros entre altos funcionarios mexicanos y norteamericanos se han intensificado, especialmente a raíz de acusaciones públicas llevadas a cabo por integrantes del gobierno estadounidense. Entre los episodios que han marcado este escenario están señalamientos por parte de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, quien acusó a instancias mexicanas de alentar protestas en la ciudad de Los Ángeles. Estos hechos incrementaron la tensión entre ambos gobiernos y motivaron a personalidades del PRI y PAN, como ‘Alito’ Moreno y Lilly Téllez, a lanzar críticas contra el gobierno de Sheinbaum.

Pese a este contexto de enfrentamiento, Beltrones consideró indispensable buscar una salida unida y responsable: “No es el momento de regatear a la presidenta de la República un apoyo para poder salir adelante en el momento difícil”. Aclaró, no obstante, que este respaldo debe venir acompañado de cambios en la dinámica de contacto entre el gobierno y las fuerzas políticas opositoras. “La presidenta debe replantear su relación con las demás instituciones políticas y tener una apertura con ellas, porque a veces no se le puede dar lo que no quiere”, enfatizó el senador, remarcando la necesidad de más apertura y diálogo institucional.

El legislador priista insistió en que, ante la complejidad del panorama actual, negociar y mantener una relación constructiva con Estados Unidos es un deber ineludible para cualquier administración federal. “Nos guste o no nos guste, y nosotros estamos en la obligación de negociar con ese gobierno las condiciones con las que vamos a convivir como vecinos”, sentenció Beltrones, aludiendo a la importancia de la diplomacia y la política exterior equilibrada para preservar la estabilidad del país.

Este llamado ocurre en un contexto de polarización, donde voces dentro de la oposición han optado por mantener una postura crítica frente a Morena y al gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la postura de Beltrones abre el debate sobre la viabilidad de un bloque nacional en defensa de los intereses de México frente a las presiones internacionales, especialmente en materia migratoria, comercio y seguridad.

Habrá acercamiento con autoridades estadounidenses

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum anunció que sostendrá próximamente un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump durante la reunión del G-7. Según declaraciones recientes de Sheinbaum, el objetivo es “defender dignamente a los mexicanos”. Este encuentro se realizará en medio de un tenso contexto internacional, con protestas y movilizaciones en territorio estadounidense que han preocupado tanto al gobierno mexicano como al propio sector diplomático del país.