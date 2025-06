Consejero del INE propone “no declarar la validez” de elecciones Poder Judicial por uso de acordeones

El INE discute la validez de las elecciones del Poder Judicial (Cuartoscuro)

Durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde se discutirá y votará la declaración de validez de las elecciones del Poder Judicial, el consejero Arturo Loza Castillo propuso al pleno “no declarar la validez” del proceso. En su argumentación, se refirió con mayor énfasis al reparto de acordeones.

Arturo Loza Castillo, durante su intervención en el pleno del Consejo General del INE, se refirió a las “prácticas antidemocráticas” halladas y documentadas en 818 casillas instaladas en todo el país, aunque reconoció su bajo porcentaje de representatividad. No obstante, enfatizó en la coincidencia de los personajes ganadores en elecciones nacionales con aquellos perfiles que fueron promocionados a través de los acordeones.

“Todos estos elementos, indicios y procedimientos pendientes me generan, al menos a mí, una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones (...) Por ello, propongo a este consejo general no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, no declarar la validez de las elecciones”, dijo en su intervención.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral del INE, externó una "duda razonable" sobre la validez de siete elecciones (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En su señalamiento, Castillo Loza solamente se refirió a siete elecciones, es decir, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como las Salas Regionales del organismo citado, con excepción de la ubicada en Toluca. Ello, dijo, “por existir un cúmulo significativo de indicios sobre la posible invalidez de las mismas”.

De esa forma, también propuso otorgar las constancias de mayoría, “pues no se puede privar de efectos a un derecho como el voto con base elementos meramente indiciarios”. A pesar de ello, también propuso dar vista a la SCJN y la Sala Superior del TEPJF con todos los elementos para que “resuelvan lo que en derecho corresponda respecto a la validez de estas elecciones”.

Los acordeones han sido motivo de señalamientos en la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del INE (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

¿Cuál fue la relevancia de los acordeones en la elección del Poder Judicial?

Según dijo Castillo Loza, en más de la mitad de los estados de la República hubo evidencia de la circulación y reparto de hasta 37 tipos de propaganda con la promoción del voto en favor de la totalidad de las candidaturas ganadoras en las cuatro elecciones nacionales mencionadas, así como de las cuatro Salas Regionales.

“Se trata de posible propaganda ilícita pagada con recursos prohibidos y distribuida en gran parte del territorio nacional (...) En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas, en promedio, en el 80% de los acordeones y en los cargos de las Salas Regionales la coincidencia es del 85% en promedio. Esto constituye un indicio de que a pesar de las diferencias entre los acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”, expuso.