Zurdo Ramírez revela que quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo: “Son peleas que se me acomodan”

Gilberto Zurdo Ramírez quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo (Crédito: REUTERS)

Gilberto Zurdo Ramírez se mantiene enfocado para defender su dos campeonatos del peso crucero contra el cubano Yuniel Dortico el próximo 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California.

El oriundo de Sinaloa pondrá en juego su título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en lo que será la pelea estelar de la noche compartiendo cartelera con su compatriota Julio César Chávez Junior, quien peleará contra Jake Paul.

Zurdo Ramírez revela que quiere pelear con uno de los mejores libra por libra del mundo

En una videoconferencia con medios mexicanos, Zurdo Ramírez declaró que le gustaría subir a la división de peso pesado y ser campeón ahí, además, agregó que también le encantaría pelear contra Anthony Joshua, Andy Ruiz y con uno de los mejores libra por libra del mundo, Oleksandr Usyk.

“Es lo que pienso, tal vez me vaya mejor en la división de peso pesado y me gustaría ser campeón del mundo también ahí. Me gustaría pelear con Anthony Joshua, también con mi paisano Andy Ruiz, yo creo que son peleas que se me acomodan. También con Oleksandr, esas son peleas que me gustaría buscar”, declaró.

May 14, 2025; Los Angeles, California, USA; Zurdo Ramirez and Yuniel Dorticos pose for photos at Avalon Hollywood Theater. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Actualmente, Oleksandr Usyk es campeón indiscutido del peso pesado ostentando los cuatro cinturones (CMB,AMB,OMB, FIB) y es catalogado por la prestigiosa revista de boxeo The Ring, como el mejor peleador del mundo.

Boxing - Oleksandr Usyk and Daniel Dubois Press Conference - Wembley Stadium, London, Britain - April 29, 2025 Oleksandr Usyk during the press conference Action Images via Reuters/Matthew Childs

Zurdo Ramírez podría unificar tres campeonatos en peso crucero

Por otra parte, una de las peleas más esperadas por los aficionados del boxeo, es la Zurdo Ramírez contra el australiano Jai Opetaia, quien cuenta con los campeonatos de peso crucero de The Ring y la FIB.

Opetaia, quien viene de vencer por nocaut al italiano Claudio Squeono, tiene un récord invicto de 28 triunfos (22 por la vía del nocaut), además, ha logrado imponerse a grandes peleadores como David Nyika, Jack Massey, Ellis Zorro y Jordan Thompson por nocaut durante los últimos tres años.

Mientras que Ramírez, se ha convertido en uno de los campeones más sólidos que tiene el boxeo mexicano, pues actualmente cuenta un récord de 47 victorias, 0 empates y una sola derrota. Además de sumar los cinturones en peso crucero, en 2016 se convirtió en el primer boxeador mexicano en ganar el título mundial de peso supermediano (OMB) tras vencer a Arthur Abraham por decisión unánime en el MGM Grand Garden Arena, Nevada, Estados Unidos.