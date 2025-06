Yeri Mua reacciona a las críticas por su nueva canción calificada de obscena

Yeri Mua sigue en el mundo de la música. (Foto: cortesía)

La influencer y cantante Yeri Mua, conocida como “la bratz mexicana”, ha generado una intensa polémica en redes sociales tras el anuncio de su más reciente canción, titulada “Ya Cogí con Otro”.

La pieza musical ha sido objeto de críticas debido a su contenido explícito, que muchos usuarios han calificado como obsceno. La originaria de Veracruz ha utilizado plataformas y redes sociales para compartir adelantos de la canción, mostrando su característico estilo.

Yeri Mua no ha permanecido en silencio frente a las críticas. En Twitter, la cantante respondió con mensajes que reflejan su postura frente a la controversia. Entre sus declaraciones, destacó:

(Foto AP/Félix Márquez)

“La neta solo hice esa canción pa hacer enojar a mi ex, no a medio Twitter”, dejando entrever que la intención detrás del tema era personal y no buscaba provocar una reacción masiva en internet. En otro tuit, agregó: “El mundo enojado porque ya cogí con otro y dejé que venga dentro de mí”, lo que intensificó aún más el debate en las plataformas digitales.

La canción, que aún no ha sido lanzada oficialmente, ha generado un amplio debate sobre los límites de la expresión artística y el impacto de las letras explícitas en la música contemporánea. Yeri Mua, quien ha construido una sólida base de seguidores gracias a su personalidad extrovertida y su estilo provocador, continúa siendo una figura polarizante en el ámbito digital.

Yeri Mua nuevamente demostró que no le importan las críticas y que está dispuesta a seguir consolidando su nombre en la industria del reggaetón mexicano.

Yeri Mua defiende a Ángela Aguilar

(Zuri González/Infobae)

En un reciente encuentro con los medios, Yeri Mua, conocida influencer mexicana, expresó su apoyo a Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de numerosas críticas tras hacer público su romance con el cantante Christian Nodal.

“Creo que juzgan mucho a Ángela Aguilar porque está de moda juzgarla”, afirmó Yeri Mua, señalando lo que considera un trato desigual hacia las mujeres en situaciones similares.

En sus declaraciones, Yeri Mua cuestionó por qué el foco de las críticas recae principalmente en Ángela, mientras que el comportamiento de Nodal parece pasar desapercibido. “En vez de que juzgues al cabr.. que se pone a hacer todas las cosillas", comentó, dejando claro su desacuerdo con esta dinámica.

La joven también subrayó la falta de equidad en el juicio público, añadiendo: “¿Y el hombre? A todos se nos olvida juzgarlo a él”.