Ovidio Guzmán habría mejorado las condiciones carcelarias de ‘El Chapo’ en ADX Florence

Joaquín Guzmán Loera celda (Fotoarte: Steve Allen/Infoabe)

Joaquín Guzmán Loera, el exlíder cofundador del Cártel de Sinaloa, lleva más de nueve años en reclusión continua tras su recaptura en enero de 2016, y desde su sentencia en 2019 ha permanecido internado en la temida prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

En este periodo, Guzmán Loera ha experimentado un notable deterioro físico y mental. Según reportes médicos revelados por medios, así como testimonios de sus familiares y defensa legal, el capo sufre de hipertensión, ansiedad crónica, calambres, insomnio, depresión y pérdida de memoria.

El prolongado confinamiento, la falta de contacto humano y las medidas especiales de seguridad han convertido su vida en lo que él mismo ha descrito en cartas para las autoridades como “cruel e injusta”.

Desde su celda de concreto de apenas unos metros cuadrados, sin acceso a clases, actividades recreativas o visitas familiares frecuentes, Guzmán ha buscado por distintas vías mejorar su situación jurídica y penitenciaria, y, de acuerdo con información revelada por el periodista Jesús Lemus, su hijo Ovidio Guzmán López ya lo habría logrado.

Una supuesta negociación desde prisión

Se dice que Ovidio Guzmán vela por su padre desde la cárcel en EEUU. (Redes sociales)

Durante el primer episodio del podcast Narcomundo, en el que participan los periodistas José Luis Montenegro y Jesús Lemus, éste último ha sostenido que gracias a los supuestos acuerdos de Ovidio Guzmán con las autoridades de Estados Unidos, su padre “El Chapo” habría comenzado a recibir ciertos beneficios dentro del penal federal más restrictivo del país.

“A partir de la negociación con Ovidio, Joaquín Guzmán ya sale de la celda, ya camina, ya ya visita áreas comunes, ya va al comedor, tiene una pequeña área donde hace mancuernas, incluso ya tiene acceso a lectura de medios informativos en español”, aseguró Lemus durante la emisión.

La afirmación sugiere una flexibilización parcial del régimen extremo de aislamiento al que está sujeto Guzmán Loera, aunque dichas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades estadounidenses ni documentadas de alguna forma.

Lemus también destacó el rol protector que Ovidio Guzmán, “El Ratón”, ha tenido con su familia, un actitud que hoy día estaría asumiendo también desde prisión, utilizando sus canales de interlocución para procurar mejores condiciones para su padre.

“Si está tu posibilidad de mejorarle su condición de vida, se la vas a mejorar. Y Ovidio lo está haciendo”, insistió el periodista.

Según sus declaraciones, la estrategia de Ovidio —extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023— incluiría la entrega de información estratégica, bienes, cuentas bancarias y redes de distribución como parte de su cooperación con las autoridades, lo que tendría efectos no solo en su proceso penal, sino también en el trato carcelario de su padre, así como de su hermano Joaquín Guzmán López.

La vida de El Chapo en el penal más estricto de EEUU

Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

Desde el año 2019, tras ser sentenciado a cadena perpetua por tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas, Joaquín Guzmán Loera se encuentra internado en la prisión federal ADX Florence, considerada la más segura y restrictiva del país.

Esta cárcel alberga a prisioneros bajo Medidas Administrativas Especiales (SAMs), diseñadas para impedir cualquier forma de comunicación libre.

Cada celda mide apenas 2.1 por 3.6 metros y está equipada con una cama y silla de concreto, regadera automatizada y un sistema de cámaras que vigila a los internos las 24 horas del día. Los reclusos pasan 23 horas diarias encerrados y solo salen a una jaula de metal durante una hora al día, sin tener contacto con otros presos.

Según reportes difundidos, Guzmán sufre de presión alta y recibe tratamiento por episodios severos de ansiedad inducida por el aislamiento extremo. También se han reportado síntomas de estrés crónico, insomnio persistente, calambres musculares, pérdida de memoria y hongos en los pies, que en algún momento le provocaron la caída de las uñas.

Celdas de la Cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

Su abogada, Mariel Colón, ha descrito públicamente la vida del capo como “aburrida, solitaria y triste”, y subraya que no puede interactuar con otros internos, tomar clases ni ver a sus familiares.

“Él no puede hablar con otros presos, no puede tomar clases, no puede ver a su esposa, a nadie de su familia”, declaró Colón en entrevista con el periodista Ángel Hernández en Milenio en octubre de 2024.

Bajo ese contexto, en septiembre de 2024, envió una carta al juez Brian Cogan, donde denunció los efectos físicos de su confinamiento: “Cada noche esto causa que mi corazón comience a latir rápidamente, elevando mi presión arterial. He presentado este problema al personal, pero nadie ha hecho algo”, escribió.

La defensa también ha promovido un amparo en tribunales mexicanos contra la negativa del Gobierno de México a gestionar su retorno al país, aunque hasta el momento no se ha concedido suspensión alguna que obligue a las autoridades a intervenir.