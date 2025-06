Qué es el sonambulismo, trastorno que sufre Alejandra Capetillo y que la ha hecho espantar a más de uno

(IG: @alecapetilloga)

Alejandra Capetillo confesó que padece sonambulismo desde que era una niña; aunque los episodios han disminuido considerablemente con el paso del tiempo, siguen sucediendo en condiciones específicas.

Según relató en su cuenta oficial de Instagram, detectó que los episodios ocurren únicamente cuando está rodeada de personas en quienes confía profundamente.

“Tengo un problema de sonambulismo fuerte, potente, lo sabe toda la gente cercana a mí, especialmente la gente que ha dormido conmigo y que ya tengo cierta confianza porque me han pasado cosas vergonzosas”, contó.

La modelo e influencer mexicana explicó que su condición implica alucinaciones durante las noches, en las que su cerebro se encuentra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Durante estos episodios, experimenta visiones de objetos o seres inexistentes, como hormigas, arañas o incluso personas.

“De chiquita era de las que me levantaba gritando o abría puertas; siempre me persiguió este tema. Entre más crecí, menos me pasaba tan frecuentemente y yo siento, o el análisis que he hecho, que solo me pasa con la gente en la que confío mucho”, contó.

En una reciente experiencia en Mallorca, Capetillo vivió un episodio que involucró a su amiga Ema, con quien compartía habitación. Aunque no recuerda exactamente lo que vio, relató haberse despertado gritando y muy alterada, lo que generó un susto mutuo.

¿Qué es el sonambulismo, trastorno que padece Alejandra Capetillo?

De acuerdo con un artículo publicado por la Revista UNAM Global, se trata de un trastorno del sueño, también identificados como parasomnias, que se caracteriza por comportamientos inusuales durante el sueño.

"De acuerdo con Andrés Barrera Medina, experto de la Clínica de Trastornos del Sueño, el sonambulismo es una parasomnia que se presenta en la fase de sueño N3 o sueño profundo. Las parasomnias son comportamientos anormales que aparecen durante el dormir. En el caso del sonambulismo estos comportamientos están asociados con episodios breves o parciales de despertar del sueño profundo y que pueden durar de pocos segundos hasta 30 minutos", se lee.

Generalmente, se presenta en la niñez y recurrencia podría indicar la existencia de un trastorno del sueño no diagnosticado, especialmente en adultos, donde tiende a confundirse o coexistir con otros problemas médicos o del sueño.

Una persona con sonambulismo puede presentar comportamientos como salir de la cama y caminar, sentarse con los ojos abiertos pero con una mirada perdida, no responder al entorno o mostrar confusión al despertar.

Para diagnosticar este trastorno, los médicos realizan una evaluación integral que incluye revisar la historia clínica, analizar los síntomas experimentados y, en algunos casos, realizar un estudio del sueño nocturno o polisomnografía. Este permite identificar factores de riesgo asociados y establecer un enfoque adecuado para su manejo.