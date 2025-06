Surge Lady Recargas: una mujer se viraliza porque insultó y golpeó a cajera del OXXO

(Cuartoscuro)

Cada cierto tiempo se viralizan personas que agreden física o verbalmente a otras en la vía pública, en general se trata de casos que van desde la injusticia hasta la prepotencia, por lo que si hay alguien dispuesto a grabar, termina por tener popularidad en internet. A los hombres y mujeres que protagonizan estos videos, se les conoce como “Lady” o “Lord”.

En este caso, una mujer terminó golpeando e insultando a los cajeros del OXXO porque no pudieron hacer una recarga de saldo, la grabación deja entredicho que

El video comienza cuando la mujejr jala la terminal del mostrador y termina desmantelando la caja registradora mientras dice “¿Cómo la ve?, ¿Cómo la ve?“. La pantalla del cajero termina por caer y también algunos dulces que estaban en exhibición.

Detrás del mostrador hay un joven usando el celular que estaría intentando avisar a sus jefes por la situación o tratando de contactar a las autoridades. La mujer ahora apodada como Lady Recargas sigue gritando y dice “¡Hijos de su... madre! Trabaje bien. 24 horas y ¿no lo hace? ya lleva rato así, vieja cab...na"

En el espacio donde se forman los clientes al pagar, se puede ver a otra mujer despachadora del OXXO tratando de recoger lo que se cayó. Al parecer el reclamo fue que los cajeros se negaron a hacerle una recarga telefónica porque estaban contando el dinero en efectivo.

Una mujer se desesperó con los cajeros de la tienda de conveniencia Crédito: jcovarrubias/TikTok

Aunque las reglas podrían variar de sucursal a sucursal, se sabe que las tiendas de conveniencia deben hacer cortes cada cierto tiempo para llevar el dinero a la caja fuerte y mantenerlo alejado de potenciales asaltantes.

Por su parte, la mujer viral siguió vociferando: “Bien que lo puede conectar y desconectar para contar su p...o dinero. ¡Mal servicio!“, dijo mientras seguía tratando de desprender la terminal de pagos con tarjeta.

Aunque los empleados del OXXO se habían mantenido en silencio, la mujer le recomendó ir a otra sucursal, pero la clienta molesta se negó y gritó que no. “Aquí me voy a quedar hasta que me lo hagan”. Justo después de que la mujer trabajadora dijo que no, las agresiones pasaron de ser verbales a físicas, pues la Lady Recargas le dio un golpe en la espalda y parte de los glúteos mientras seguía insultando “¡Hija de la chin....da!“.

Estos fueron algunos comentarios que se pudieron leer por la situación “Horrible comportamiento de la clienta”, “Apoyo a la señora en que es mal servicio pero los empleados no tienen necesidad de soportar golpes”, “Lady recargas al ataque”, entre otros.