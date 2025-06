Abogada revela el supuesto estatus legal de Pablo Lyle después de ser trasladado a otra cárcel

Pablo Lyle habría sido trasladado a una prisión de Miami con más privilegios. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

Pablo Lyle, conocido por su participación en la película “Mirreyes contra Gódinez”, ha sido trasladado a Everglades Correctional Institution, una prisión estatal de menor seguridad ubicada en Miami, según reportó la periodista Tanya Charry.

De acuerdo con lo detallado por Charry en el programa “El Gordo y La Flaca”, el traslado se realizó el pasado 4 de junio, y la nueva prisión ofrece condiciones más flexibles para los internos.

Sin embargo, ese no fue el detalle que más llamó la atención, pues durante el programa de espectáculos, la periodista se puso en contacto con un abogado criminalista, quien explicó que ese tipo de traslados suelen ocurrir cuando a los internos les queda un periodo relativamente corto para cumplir su condena.

“Esa es la prisión donde mandan a uno cuando le quedan seis meses o un año máximo para ya uno salir. El beneficio es que si uno lo cuenta puede ser días, puede ser meses, pero sí pronto ya él va a salir de la prisión estatal en la Florida”, explicó.

Surge nueva información sobre el caso de Pablo Lyle. Foto: EFE

Niegan que Pablo Lyle vaya a salir pronto de la cárcel

Ante la posibilidad de que el actor salga pronto de prisión, el periodista Javier Ceriani se puso en contacto con la abogada Sandra Hoyos en su canal de YouTube.

Según la abogada, el hecho de que el actor haya cambiado de centro de corrección no significa que quedará en libertad, aunque sí se tienen más privilegios.

"No es más relajado, pero sí tienen más privilegios, no quiere decir que podemos especular ni decir que estará en libertad. Eso no se ha mencionado, revisé el registro de la corte y no hay ninguna información. Tiene que cumplir sus 8 años de probatoria cuando cumpla sus 5 años en prisión“, detalló.

Abogada no descarta la posibilidad de que la condena de Pablo Lyle disminuya por buena conducta. (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Debido a que se ha especulado que la condena de Lyle será reducida por buena conducta, Hoyos agregó que sí puede suceder, pero se debe comprobar que es una persona apta para ser reinsertada en la sociedad.

“Ellos les quitan tiempo por buen comportamiento, consiste en involucrarte en programas, él está estudiando Derecho, ayudar en el sistema, trabajar dentro de la cárcel, mostrar remordimiento”, puntualizó.

Asimismo, indicó que dichos parametros son evaluados por un “comité de los que otorgan la libertad condicional, no es un juez”.

Por el momento, tanto los representantes legales del actor de 38 años, así como amigos y familiares, no se han pronunciado al respecto.