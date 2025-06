Jorge Medina y Josi Cuen reprograman sus conciertos en EEUU por dificultades con la visa

(josicuenoficial / Instagram)

Los ex vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón aún no logran solucionar ciertos procesos administrativos, por lo que no pueden ingresar a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales oficiales, los cantantes se disculparon con su público y reprogramaron los conciertos de la gira Juntos en las siguientes ciudades:

San José

Los Ángeles

Chula Vista

Fresno

Sacramento

“Lamentamos informar que las fechas de San José, Los Ángeles, Chula Vista, Fresno y Sacramento de “JUNTOS 2025 Estados Unidos”, serán reprogramadas, debido a qué las visas de Josi Cuen y su equipo de trabajo se encuentran en PROCESO ADMINISTRATIVO. Entendemos que esta noticia modifica . sus planes, y les agradecemos profundamente su cariño y comprensión ante esta situación que está fuera de nuestras manos", se pudo leer en su comunicado.

Los conciertos serán reprogramados. (IG/ Foto del perfil de josicuenoficial y j_medina37)

De igual manera, le explicaron a sus fans que están “trabajando intensamente para garantizar que esta espera valga la pena” y finalmente Jorge Medina y Josi Cuen prometieron un espectáculo inolvidable para el momento en que puedan ingresar a EEUU.