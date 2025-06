Qué dijo el Príncipe Guillermo del mexicano José Luis Ceseña, un héroe de la conservación en el Mar de Cortés

En un documental, el príncipe William destacó la labor de José Luis Ceseña, un marino mexicano que protege la biodiversidad del Mar de Cortés. (Red de Observadores Ciudadanos/AP)

El más reciente episodio de la serie documental Guardianes (Guardians), producida por Unidos por la Vida Silvestre (United for Wildlife) de La Fundación Real (The Royal Foundation) del Príncipe Guillermo de Inglaterra, en colaboración con la BBC, dio protagonismo a una inspiradora historia mexicana. Se trata de la transformación del capitán José Luis Ceseña Calderón, un ex pescador ilegal que hoy se ha convertido en uno de los más comprometidos defensores del Mar de Cortés, también conocido como el “acuario del mundo”.

Durante 35 años, José Luis Ceseña se dedicó a la pesca furtiva en una región conocida por su riqueza en biodiversidad, sin embargo, desde 2009, su vida dio un giro radical cuando fue invitado a patrullar como parte de la Red de Observadores Ciudadanos (ROC), una organización sin fines de lucro formada por habitantes de La Paz, Baja California Sur. El buzo cuenta para la producción que desde su primer patrullaje se dio cuenta: “Mira, si es cierto que somos muchos los que estamos trabajando mal”.

La historia de Ceseña Calderón, difundida ahora por plataformas digitales internacionales, es un ejemplo de cómo las segundas oportunidades pueden convertirse en poderosas herramientas de cambio ambiental, algo que el heredero a la corona británica celebró, pues el capitán de la Red de Observadores Ciudadanos colabora con las autoridades locales para proteger el medio ambiente marino, especialmente de prácticas como la pesca con narguile, un método de pesca submarina prohibido en México debido a su alto impacto ambiental.

“Honestamente, para mí, ser el guardián de la bahía me llena de orgullo. Yo destruía mucho el ecosistema, y la verdad, sí veo la diferencia de cómo lo estábamos perjudicando con los métodos de pesca”, declaró Ceseña en el documental.

Los resultados de su trabajo y la red de protección son palpables. “Cuando empezamos, en el observatorio había 58 botes ilegales; ahora, hay entre seis y ocho, como máximo”, afirma el buzo, quien ha dedicado ya 16 años a la protección de estas aguas. Según su testimonio y el de su equipo, a través del monitoreo constante y el trabajo con la comunidad, ROC ha logrado reducir significativamente las actividades ilícitas en la región.

Sumado a ello, además de patrullar las aguas, la organización promueve la participación comunitaria alentando a los pescadores locales a reportar actividades ilegales, aunque esta tarea no siempre es fácil. “A pesar del daño a sus negocios, los pescadores a menudo se muestran reacios a denunciar”, explica el documental, resaltando la complejidad del trabajo en el sector.

La importancia estratégica del Mar de Cortés

Las ballenas grises nadan en las aguas del Golfo de California, en el Mar de Cortés. (Reuters)

El Mar de Cortés es uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta, poseedor de aproximadamente 900 especies de peces, de las cuales más de 70 son endémicas. Desafortunadamente, esta riqueza ha implicado que el cambio climático y las actividades ilícitas lleven al límite la vida en estas aguas. En palabras del narrador del documental, “la sobrepesca y la pesca furtiva han devastado la vida del ecosistema y dañado gravemente el lecho marino”.

En este contexto, la labor de Ceseña es vital, ya que gracias a su conocimiento del mar y su pasado como pescador ilegal, hoy lidera patrullajes nocturnos junto con su equipo, en estrecha colaboración con las autoridades. Pese a su experiencia, su trabajo implica riesgos considerables, desde condiciones climáticas impredecibles hasta encuentros con pescadores armados que operan fuera de la ley.

“El Mar de Cortés está bajo una enorme presión ambiental, pero José, desde La Paz, lidera una revolución silenciosa en el mar, generando confianza, cambiando la situación y mostrando cómo quienes antes eran parte del problema pueden convertirse en los mayores protectores del océano”, afirmó el Príncipe Guillermo al inicio del episodio.

¿De qué trata el documental Guardianes?

Guacamayos en un árbol en la selva amazónica en Manaos, estado de Amazonas, Brasil. (Reuters)

Guardianes es una serie documental de seis partes creada por La Fundación Real, liderada por el Príncipe y la Princesa de Gales. Con una duración de entre seis y diez minutos por episodio, cada entrega retrata historias inspiradoras de quienes protegen algunos de los entornos más amenazados del planeta, desde las selvas tropicales de Brasil hasta las montañas del Himalaya.

La producción, narrada en parte por el propio Príncipe Guillermo, busca redefinir la imagen tradicional de los guardabosques y resaltar su papel fundamental en la conservación global. Según un comunicado de la fundación “La realidad es que proteger nuestro mundo natural se ha convertido en una de las tareas más peligrosas del planeta. Necesitamos comprender y reconocer a los Guardianes de la Naturaleza y la crucial labor que realizan”.

Los episodios de la serie se estrenan cada viernes en los canales de YouTube y redes sociales de BBC Earth.