Ana Gastélum regresa a redes sociales y explica por qué borró todas sus publicaciones: “Entré en pánico”

Después de más de dos meses sin actividad en redes sociales, Ana Gastélum reapareció este 8 de junio con un video en TikTok donde habló con franqueza sobre su ausencia en redes sociales, el motivo por el que eliminó todas sus publicaciones y cómo ha estado emocionalmente desde el asesinato de su cuñado Gail Castro, ocurrido el pasado 28 de marzo en Ensenada, Baja California.

En el video, presentado en formato “prepárate conmigo”, Gastélum se mostró visiblemente nerviosa mientras compartía con sus seguidoras su rutina de maquillaje y reflexiones personales.

En el video, de casi cinco minutos, Ana Gastélum confesó que se sintió nerviosa de grabar su último TikTok e incluso dijo que se le olvidó cómo grabar y editar el clip. “Me siento así como cuando mi mamá me pide ayuda para que le elimine gente del Facebook”, bromeó.

A medida que avanzaba el video, la influencer comenzó a abrirse emocionalmente y confesó a sus más de 4.2 millones de seguidores por qué eliminó todo el contenido de sus cuentas:

“Los extrañaba mucho, extrañaba mucho subir contenido, pero entré en un pánico muy feo. No sabía cómo volver, no sabía cómo subir aquí un TikTok, cositas así, porque entré en pánico, por eso eliminé todas mis cosas, porque dije, ya no me voy a dedicar a las redes, ya no quiero saber nada de las redes”, dijo.

Además, dejó claro que su retiro no fue un acto impulsivo para llamar la atención, como se llegó a afirmar entre los internautas, sino una reacción ante un momento de profunda crisis personal.

“Si yo veía comentarios de la gente de que ‘ah, quiere llamar la atención’ y yo, ‘amiga, tengo problemas reales’. No, no quiero llamar tu atención, no quiero, esa no era mi intención. A lo mejor me equivoqué en eliminar las cosas y todo eso, pero no, jamás sería ni es mi intención. Siento que no lo necesito. No sé, me sentía bien, confundida, muy frustrada y muy de todo”, precisó.

Durante el video, también ironizó sobre el seguimiento mediático que se le ha hecho a su vida personal desde que su familia ha estado envuelta en escándalos por varios ataques que han puesto su vida en riesgo, esto luego de que se afirmara que la familia de su esposo, Kevin Castro, supuestamente tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa. “Hasta si me echo un pedo lo suben en el chisme bomba y la chisme potente”, comentó en referencia a las cuentas de Eddy Nieblas y Dayane Chrisel.

Durante su nuevo video, la influencer reconoció que regresar no ha sido fácil: “No sabía la neta cómo volver, si lo iba a hacer y eso, y no sé, me daba congoja, me mortificaba”.

Agradeció también el apoyo de sus seguidores: “Tengo una comunidad muy bonita… los mensajes que me han mandado se los agradezco de todo corazón”. Y aunque reiteró que no suele responder al hate, admitió que en ocasiones ha caído en la provocación: “Cuando lo he hecho, ya después digo: ‘Ay, qué estúpida. ¿Por qué les voy a seguir el rollo?’”.

Gastélum aseguró que continuará creando contenido, pero de forma gradual: “Esto es algo que me gusta y pues ahí voy a ir midiéndole el agua a los camotes”.

Aunque su regreso parece ser parcial —pues no ha reactivado su canal de WhatsApp ni ha restaurado las imágenes en Instagram—, el mensaje de Ana Gastélum marcó un punto de inflexión en su proceso de regreso a redes,

Entre la violencia y señalamientos

El regreso de Ana Gastélum a TikTok ocurre más de dos meses después del asesinato de Gail Castro Cárdenas, hermano de su esposo Kevin y su cuñado Markitos Toys, ocurrido el 28 de marzo en el restaurante Villa Marina, en Ensenada. Gail fue acribillado con al menos 15 disparos.

Tras este hecho, Gastélum eliminó todas sus fotografías de Instagram, desactivó su canal de WhatsApp y dejó de publicar en redes y canal de YouTube, una decisión que provocó especulaciones entre sus seguidores y usuarios en general.

En una historia previa publicada el 21 de mayo, la influencer agradeció las felicitaciones por su cumpleaños y negó que su silencio tuviera como objetivo atraer atención. “Simplemente estoy descansando un poco de redes, no creo que eso tenga algo de malo”, escribió entonces.

La familia Castro ha estado en medio de la polémica desde que sus nombres estuvieron palsmados en volantes arrojados desde avionetas sobre Culiacán a principios de año.

En dichos panfletos se señalaba a 25 influencers y artistas como presuntos colaboradores del grupo criminal Los Chapitos. Entre los mencionados estaban los hermanos Castro y Ana Gastélum. La familia también sufrió otros atentados, como el incendio de restaurantes y ataques a viviendas.

En abril, Gastélum compartió en redes su molestia ante las acusaciones: “Estoy tan cansada de tantas difamaciones, de que nos embarren en cosas tan feas y dolorosas”, escribió. Aunque luego eliminó esos mensajes, insistió en que “nunca daría un mal paso” y pidió que dejaran de culparla por actos ajenos.

El regreso digital de Ana Gastélum también coincidió con la reaparición de su pareja, Kevin Castro, quien el pasado 13 de mayo publicó un video en su canal de YouTube grabado en solitario desde China. En la grabación, calificó el asesinato de su hermano como “una injusticia” y aseguró que todos sus futuros proyectos serían dedicados a la memoria de Gail. “Es lo único que voy a hablar del tema, no lo voy a volver a tocar. Son cosas muy personales”, declaró.